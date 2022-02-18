Самарский муниципальный театр «Задумка» стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив

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Муниципальный театр «Задумка» стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив с проектом «Князь Владимир: самарская страница».

Идея проекта заключена в том, чтобы продлить "жизнь" спектаклю "Князь Владимир", премьера которого состоялась в 2018 году на сцене Большого театра Благотворительным фондом Илзе Лиепа. Это мультижанровый спектакль, где соединились драма, современная хореография, классическая музыка Рахманинова, Чайковского, Прокофьева, Мусоргского, а видео-контент был создан на основе полотен академической живописи.



Главные драматические роли в представлении исполнят Народная артистка РФ Илзе Лиепа (княгиня Ольга), солист театра "Балет Москвы", лауреат национальной театральной премии "Золотая маска" Роман Андрейкин, а также воспитанники детского музыкального театра «Задумка».

Премьера спектакля состоится 14 марта 2022 года на сцене Самарского академического театра оперы и балета.