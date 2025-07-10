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Самарский концертный духовой оркестр выступит на городской набережной
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Самарский концертный духовой оркестр выступит на городской набережной

10 июля 2025 12:10
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Самарский концертный духовой оркестр выступит на городской набережной

В воскресенье, 13 июля, в 20:00 на Софийской набережной (IV очередь, амфитеатр) состоится выступление Самарского концертного духового оркестра. В программе, которая будет посвящена Дню семьи, любви и верности, зрители услышат любимые мелодии отечественных авторов и популярные джазовые произведения разных лет.

С оркестром выступят его солисты – лауреаты всероссийских и международных конкурсов Екатерина Масальская и Вадим Зубков. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра – Сергей Рыбин.

Напомним, что несколько дней назад Самарский концертный духовой оркестр вернулся из Абхазии, где выступил с творческой программой на Дне города Сухум.

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Теги: Мероприятия

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