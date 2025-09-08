Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2021 году осужденный и еще два человека организовали закупки медоборудования с условиями, при которых в торгах участвовали только две компании.
Экс-замглавы минздрава Самарской области осудили на 9 лет и 8 месяцев за мошенничество
В настоящее время следствием выполняется значительный комплекс следственных действий, в том числе направленных на установление иных фигурантов уголовного дела.
В регионе возбуждено уголовное дело о мошенничестве при проектировании строительства жилья на 345 млн рублей
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +17, +19°С.
9 сентября в регионе без осадков, до +20°С
Качество ремонта дороги уже оценили жители и общественные контролеры.
В Большой Глушице завершен ремонт региональной трассы
Главную партию Катерины исполнила заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина.
САТОБ: 95-й юбилейный сезон открыла опера «Леди Макбет Мценского уезда»
С места ДТП мотоциклист госпитализирован.
В Сызрани столкнулись Lada Granta и мотоцикл Suzuki Gsx1300r
Лауреаты выступят на гала-концерте в главном зале Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.
Самарский институт культуры вновь встретит участников Всероссийского конкурса вокального искусства «Надежда»
Капитальный ремонт объектов первичного звена здравоохранения имеет стратегическое значение для обеспечения доступности медицинской помощи в сельских территориях.
В 2025 году капитальные ремонты проведены в 6 подразделениях Большеглушицкой больницы
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.56
0.26
EUR 95.48
0.7
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Самарский институт культуры вновь встретит участников Всероссийского конкурса вокального искусства «Надежда»

8 сентября 2025 14:50
109
Лауреаты выступят на гала-концерте в главном зале Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.

С 24 по 28 октября 2025 года Самарский институт культуры вновь встретит участников Всероссийского молодежного конкурса-фестиваля вокального искусства «Надежда».

В этом году событие пройдет на трех площадках: в Актовом зале самом творческого вуза региона, Большом и Малом залах Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.

Участников от 7 до 35 лет приглашают выступить в номинациях: «Вокальное искусство (академическое пение)», «Камерное пение», «Вокальный ансамбль».

Побороться за право назваться лучшими могут ученики и преподаватели детских музыкальных школ, школ искусств, студенты и педагоги средних и высших музыкальных учебных заведений, творческие коллективы и солисты концертных организаций нашей страны.

В состав жюри войдут  доцент Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, режиссер Камерной сцены им. Б.А. Покровского Большого театра (г. Москва) Эдем Ибраимов, солистка Большого театра и педагог Ольга Селиверстова, художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича Евгений Хохлов, солистка Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича, обладательница Гран-при первой «Надежды» Светлана Каширина.

Возглавит коллегию заслуженная артистка России, почетный профессор Самарского института культуры, музыкант, в честь которой и назван конкурс — Надежда Ильвес.

В этом году призовой фонд будет увеличен вдвое: до 100 тыс. рублей. Лауреаты выступят на гала-концерте в главном зале Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.

Заявки принимаются до 15 октября включительно: https://forms.yandex.ru/u/68976652eb614644d8ca9234/

Организатором события выступает Самарский фонд развития культуры и креативных индустрий при поддержке министерства культуры Самарской области.

 

Фото:   минкульт СО

 

Теги: Самара

В Самаре ночью +11, +13°С, днем +17, +19°С.
08 сентября 2025, 15:34
9 сентября в регионе без осадков, до +20°С
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +17, +19°С. Общество
81
Главную партию Катерины исполнила заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина.
08 сентября 2025, 15:17
САТОБ: 95-й юбилейный сезон открыла опера «Леди Макбет Мценского уезда»
Главную партию Катерины исполнила заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина. Культура
88
102 водителя проигнорировали использование ремней безопасности.
08 сентября 2025, 14:31
В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками ГАИ СО выявлено свыше 900 различных правонарушений 
102 водителя проигнорировали использование ремней безопасности. Общество
106
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
148
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
138
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
8 сентября 2025  12:54
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
151
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
8 сентября 2025  12:48
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
151
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
8 сентября 2025  11:50
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
179
