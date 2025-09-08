Самарский институт культуры вновь встретит участников Всероссийского конкурса вокального искусства «Надежда»

109

С 24 по 28 октября 2025 года Самарский институт культуры вновь встретит участников Всероссийского молодежного конкурса-фестиваля вокального искусства «Надежда».

В этом году событие пройдет на трех площадках: в Актовом зале самом творческого вуза региона, Большом и Малом залах Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.



Участников от 7 до 35 лет приглашают выступить в номинациях: «Вокальное искусство (академическое пение)», «Камерное пение», «Вокальный ансамбль».



Побороться за право назваться лучшими могут ученики и преподаватели детских музыкальных школ, школ искусств, студенты и педагоги средних и высших музыкальных учебных заведений, творческие коллективы и солисты концертных организаций нашей страны.



В состав жюри войдут доцент Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, режиссер Камерной сцены им. Б.А. Покровского Большого театра (г. Москва) Эдем Ибраимов, солистка Большого театра и педагог Ольга Селиверстова, художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича Евгений Хохлов, солистка Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича, обладательница Гран-при первой «Надежды» Светлана Каширина.



Возглавит коллегию заслуженная артистка России, почетный профессор Самарского института культуры, музыкант, в честь которой и назван конкурс — Надежда Ильвес.



В этом году призовой фонд будет увеличен вдвое: до 100 тыс. рублей. Лауреаты выступят на гала-концерте в главном зале Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.



Заявки принимаются до 15 октября включительно: https://forms.yandex.ru/u/68976652eb614644d8ca9234/



Организатором события выступает Самарский фонд развития культуры и креативных индустрий при поддержке министерства культуры Самарской области.

Фото: минкульт СО