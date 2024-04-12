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Самарский институт культуры примет XI Международный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова

12 апреля 2024 15:32
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Его участниками станут более 300 академических исполнителей со всей России.

Его участниками станут более 300 академических исполнителей со всей России. Они выступят в номинациях: «Народные инструменты: баян, аккордеон (соло)», «Народные струнные щипковые инструменты (соло)», «Фортепиано (соло)», «Фортепианный ансамбль», «Искусство концертмейстера», «Оркестровые духовые и ударные инструменты (соло)», «Оркестровые струнные инструменты (соло)», «Академические хоры и хоровые ансамбли», «Камерное пение», «Вокальный ансамбль», «Академическое пение (соло)», «Оркестровое дирижирование» и «Оркестры».

В течение пяти дней для участников пройдут открытые конкурсные прослушивания, мастер-классы экспертов фестиваля, концерт-приношение самарских композиторов Савелию Орлову и не только.

В открытии примет участие Самарский молодёжный симфонический оркестр под руководством народного артиста РФ Михаила Щербакова.

Конкурсные прослушивания по всем направлениям пройдут на площадках Самарского государственного института культуры.

Мастер-классы проведут эксперты, ведущие музыканты Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Среди них Дмитрий Коваленко, художественный руководитель и дирижёр Орловского губернаторского камерного хора «ЛИК», заслуженный работник культуры РФ, Сергей Попов, доцент кафедры композиции и инструментовки Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, композитор, музыковед, Вера Носина, профессор РАМ им. Гнесиных, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный деятель культуры Киргизии, Сергей Игнатов, дирижёр, преподаватель отдела духовых и ударных инструментов Волоколамской детской школы искусств, кавалер знака за достижения в культуре РФ, член попечительского совета Международного АРТ-Фестиваля «Роза Ветров», Мария Людько, заведующая кафедрой камерного пения, декан вокально-режиссёрского факультета СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, кандидат искусствоведения, профессор, заслуженная артистка РФ.

Центральным событием фестиваля станет концерт-приношение самарских композиторов Савелию Орлову, который состоится 16 апреля. Камерно-инструментальную и хоровую музыку Аллы Виноградовой, Владислава Честнодумова, Галины Разбаевой, Артура Сафеева, Илоны Дягилевой, Леи Виктовской, Василия Тонковидова и Алексея Тищенко-Будёного исполнят солисты и артисты оркестра Самарской государственной филармонии и Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича Николай Фефилов (фортепиано), Мария Ищенко (скрипка), Дарья Жукова (виолончель), Олег Опарин (кларнет) и не только.

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Фото:   Самарский институт культуры 

Теги: Самара

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