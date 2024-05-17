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Около 10 000 детей в Самаре получили места в детских садах

17 мая 2024 17:54
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17 мая в Самаре состоялось автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детских садах на 2024-2025 учебный год.

В пятницу, 17 мая, в Самаре состоялось автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детских садах на 2024-2025 учебный год. Майское распределение считается наиболее массовым: ребята из подготовительных групп детских садов продолжат свое обучение в школах, а детские сады пополнят малыши, получив новые возможности для дальнейшего развития и общения со сверстниками. Сегодня было распределено 9584 вакантных места, из них 5162 – для малышей в возрасте до трех лет.

Уже сегодня родители смогут отследить, получил ли их ребенок место в детском саду - если статус электронного заявления на Портале Образовательных Услуг https://es.asurso.ru/ изменился с «Очередник» на «Направлен», то его распределили в одно из образовательных учреждений. В ближайшее время с родителями ребят, которые получили направления, свяжутся сотрудники образовательных организаций.

Родители получают от заведующего детским садом перечень необходимых документов. В дальнейшем они предоставляют их в учреждение и с момента подписания родительского договора ребенок считается воспитанником детского сада.

По традиции на заседании комиссии по распределению свободных мест в муниципальные дошкольные образовательные учреждения присутствовали представители родительской общественности. Они отмечают – для родителей значимо, что система распределения понятна и прозрачна.

Специалисты обращают внимание родителей на то, что в течение десяти дней после информирования о предоставленном месте представители малыша должны обратиться в учреждение, чтобы подтвердить свое согласие. Если же предоставленное место по каким-либо причинам их не устраивает, то родители обязательно должны обратиться в МФЦ в целях восстановления ребенка в электронном реестре. В этом случае малыш сможет участвовать в последующих распределениях.

 

Фото:   pxhere.com

 

Теги: Самара

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