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21 ноября Самарский художественный музей впервые представит персональную выставку самарского художника Вячеслава Бакумова. В прошлом году он отметил свое 75-летие.



Вячеслав Николаевич работает в различных графических техниках, как оригинальной, так и печатной графики, а также пишет акварелью и темперой.



На выставке представлено более 100 работ, созданных в жанре пейзажа, портрета и бытовом.

Мир художника Бакумова – это мир природы и человека, где они существуют в гармоничной единстве. Человек, как часть природы, живет по ее законам.



Все действия происходят на фоне узнаваемых ландшафтов. Пространство Волги, просторы, вытянутые по горизонтали, эпичность и мощь природы, на фоне величия которой человек выглядит маленьким, а его действия незаметными.



В городских мотивах художника, со свойственным ритму города суетой и толчеей, находится место всем – уличным торговцам, велосипедистам, дворовым котам. Картины Бакумова хочется долго и внимательно рассматривать.

Особый раздел на выставке составляет графика художника – оригинальные рисунки, сангины, офорты, сложные по технике и разнообразные по темам.



Выставка продолжит свою работу до 26 января 2025 года.

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