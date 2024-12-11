Самарский художественный музей представляет выставку «Ода цвету и цветам» самарского автора Дарьи Арутчевой

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Выставка раскрывает три вектора творчества дизайнера: стилизованная живопись, авторские украшения и модные иллюстрации.



В основе живописного прочтения натюрмортов и пейзажей лежат приемы стилизации, совмещение плоскостного и объемного, условно натуралистичного и стилизованного, различных планов и ракурсов в одной работе. Эскизы и иллюстрации отражают современные веяния моды и содержат характерные приемы изображения.



Авторские украшения представляют собой синтез кутюрных техник, приемов золотного шитья и вышивки натуральными камнями и жемчугом, вдохновленных совершенством природы. Цвет и цветы составляют две ключевые составляющие, объединившие работы данной выставки через призму колористики, преподавание которой Дарья Арутчева осуществляет на протяжении многих лет, а также аналитики совершенства биоформы как главного источника вдохновения.



Экспозиция призвана отразить многогранность творческих направлений дизайнера.

«Дизайн, а именно дизайн костюма очень многогранен. Например, все начинается с рисунка, созданного от руки, живого, наполненного энергией автора, отражающего его уникальный стиль…», - делится автор.



Выставка «Ода цвету и цветам» доступна к посещению с 11 декабря 2024 года по 13 января 2025 года. 6+

Фото: минкульт СО