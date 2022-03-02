Самарский художественный музей: выставка Светланы Немонтовой «Красная книга. Человек»

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3 марта Самарский художественный музей представит выставочный проект художницы из Липецка Светланы Немонтовой — «Красная книга. Человек».

Светлану Немонтову заботит происходящее с природой, водой, воздухом, ей свойственно экологическое видение. Уже более четверти века она пишет картины на темы о природе и бережном отношении к ней, о человеке, о гармонии в жизни, о любви и её отсутствии. Этот проект она решила посвятить Человеку, как прекрасному виду, имеющему потенциально бесконечные возможности.

Охрана Человека понимается автором как отрицание всех технологий, наносящих вред планете и человечеству, как поиск путей спасения совместными усилиями всех людей. На выставке представлены портреты знаменитых художников — Ван Гога, Пикассо, Рембрандта, Леонардо да Винчи, Дюрера, Гончаровой и других, гениальность которых, по словам автора, «не имеет национальных границ и достойна Красной Книги», а также пейзажи, сюжетные картины и графика.

Показывая красоту этого мира через пейзажи, образы животных и растений, художник, тем самым, напоминает нам об их ценности: «Только заботясь о природе и планете, люди смогут сохранить себя и место своего обитания!»

Специально для экспозиции был выпущен первый выставочный экземпляр «Красной Книги. Человек», в которой посетители могут высказаться относительно поднятой автором проблемы, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО