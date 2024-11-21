Самарский художественный музей представляет выставку «Белый день на Неве» легендарного петербургского художника Арона Зинштейна.

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Автор великолепно владеет разнообразными художественными материалами. Он – не только живописец, но и мастер оригинальной графики, удивительно работающий гуашью и темперой на бумаге. Его авторская манера свободной жестовой живописи сложилась в начале 1980-х. Широкое, всеобъемлющее движение кисти позволяет зрителю почти физически соучаствовать в процессе создания картины. Этому методу полностью соответствует жидкая подвижная краска такая, как гуашь. Можно с уверенностью сказать, что гуашь, наконец, обрела в лице Зинштейна своего художника. Они, вдвоем — краска и художник — творят чудеса взаимопонимания и передают с величайшей точностью самые тонкие переживания от увиденного. Сразу не поймешь, что больше привлекает автора — виды природы, города, дети, их мамы, мужчины и женщины, газовые плитки, игроки в футбол или бильярд и так далее…

Анатолий Заславский, живой классик петербургской живописи замечательно сказал: «Арон Зинштейн – один из самых ярких живописцев в городе Санкт-Петербурге. Начиная с 80-х годов прошлого века живопись Арона восхищает его многочисленных поклонников».

В 1983 году получил свою первую мастерскую от Союза художников в Коломне (район Петербурга), затем перебрался на Васильевский остров. В течение 40 лет он пишет в свойственной ему манере, которая эволюционирует, но остается узнаваемой, благодаря выразительности колорита. Порой его называют «русским Матиссом». Его работы экспонировались в десятках городов от Петербурга до Владивостока и представлены во многих коллекция. В его произведениях всегда ощущается движение, радость, эмоция.

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