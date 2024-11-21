Самарский художественный музей представляет выставку «Белый день на Неве» легендарного петербургского художника Арона Зинштейна.

Я нашел ошибку
Главные новости:
Три проекта школьных родительских комитетов Самарской области получат премии за победу в Конкурсе инициатив родительских сообществ
Три проекта школьных родительских комитетов Самарской области получат премии за победу в Конкурсе инициатив родительских сообществ
Самозанятых таксистов могут освободить от медосмотров
Самозанятых таксистов могут освободить от медосмотров
Из Самары опять планируют запустить прямые авиарейсы в Киров
Из Самары планируют запустить прямые авиарейсы в Киров
Самарский художественный музей впервые представит персональную выставку самарского художника Вячеслава Бакумова
Самарский художественный музей впервые представит персональную выставку самарского художника Вячеслава Бакумова
Судебные приставы Тольятти обязали мужчину опровергнуть ложные высказывания
Судебные приставы Тольятти обязали мужчину опровергнуть ложные высказывания
Специалисты "РКС-Самара" отскребли и вывезли 5 грузовиков салфеток с канализационной насосной станции
Специалисты "РКС-Самара" отскребли и вывезли 5 грузовиков салфеток с канализационной насосной станции
21 ноября отмечается Международный день отказа от курения
21 ноября отмечается Международный день отказа от курения
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100.22
0.19
EUR 105.81
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
«Разговоры о важном»: СОУНБ приглашает на встречу с певицей Светланой Маловой
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский художественный музей представляет выставку «Белый день на Неве» легендарного петербургского художника Арона Зинштейна

21 ноября 2024 13:02
121
Самарский художественный музей представляет выставку «Белый день на Неве» легендарного петербургского художника Арона Зинштейна.

Автор великолепно владеет разнообразными художественными материалами. Он – не только живописец, но и мастер оригинальной графики, удивительно работающий гуашью и темперой на бумаге. Его авторская манера свободной жестовой живописи сложилась в начале 1980-х. Широкое, всеобъемлющее движение кисти позволяет зрителю почти физически соучаствовать в процессе создания картины. Этому методу полностью соответствует жидкая подвижная краска такая, как гуашь. Можно с уверенностью сказать, что гуашь, наконец, обрела в лице Зинштейна своего художника. Они, вдвоем — краска и художник — творят чудеса взаимопонимания и передают с величайшей точностью самые тонкие переживания от увиденного. Сразу не поймешь, что больше привлекает автора — виды природы, города, дети, их мамы, мужчины и женщины, газовые плитки, игроки в футбол или бильярд и так далее…

Анатолий Заславский, живой классик петербургской живописи замечательно сказал: «Арон Зинштейн – один из самых ярких живописцев в городе Санкт-Петербурге. Начиная с 80-х годов прошлого века живопись Арона восхищает его многочисленных поклонников».

В 1983 году получил свою первую мастерскую от Союза художников в Коломне (район Петербурга), затем перебрался на Васильевский остров. В течение 40 лет он пишет в свойственной ему манере, которая эволюционирует, но остается узнаваемой, благодаря выразительности колорита. Порой его называют «русским Матиссом». Его работы экспонировались в десятках городов от Петербурга до Владивостока и представлены во многих коллекция. В его произведениях всегда ощущается движение, радость, эмоция.

  Коллекции:

  • Государственный Русский музей
  • Государственная Третьяковская галерея
  • Московский музей современного искусства Анатолий Заславский
  • Государственный Музей Республики Казахстан им Кастеева, Алматы
  • Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург
  • Музей искусства Санкт-Петербурга
  • Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства
  • Литературно-мемориальный музей А.Ахматовой, Санкт-Петербург
  • Музей современного искусства им. Дягилева при СПБГУ, Санкт-Петербург
  • Государственный музей истории Санкт-Петербурга
  • Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург
  • Литературный музей (Пушкинский дом), Санкт-Петербург

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
21 ноября 2024  09:12
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
192
Вячеслав Федорищев поздравил с праздников транспортников Самарской области
20 ноября 2024  11:59
Вячеслав Федорищев поздравил с праздников транспортников Самарской области
341
В Самарской области после уничтожения БПЛА аэропорт Курумоч работает штатно
20 ноября 2024  10:10
В Самарской области после уничтожения БПЛА аэропорт Курумоч работает штатно
546
Над территорией Самарского региона уничтожены 6 БПЛА
20 ноября 2024  10:03
Над территорией Самарского региона уничтожены 6 БПЛА
662
В Самаре учителя могут воспользоваться дополнительными мерами поддержки
20 ноября 2024  10:01
В Самаре учителя могут воспользоваться дополнительными мерами поддержки
304
Весь список