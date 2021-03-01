Самарский художественный музей представит тонкую по колориту и лиричную по настроению выставку двух художниц из Тольятти

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В преддверии главного весеннего праздника Самарский художественный музей представляет тонкую по колориту и лиричную по настроению выставку двух художниц из Тольятти – Марины Шляпиной и Марины Камчатовой.

Разные по технике исполнения произведения (Марина Шляпина работает в технике пастели и пишет маслом, тогда как Марина Камчатова предпочитает акварель) объединяет особая элегическая нота и присущая только женской душе загадочность.

Марина Шляпина впервые показала свои работы на выставке в Самарском художественном музее в 2005 году на конкурсе молодых

художников «Открытый город» - тогда она заняла призовое место в номинации«живопись». Ее пастели теперь есть и в собрании музея. Главные герои произведений Шляпиной – ангелы, девушки, влюбленные, кошки и цветы. Все они живут в замедленном ритме, паря в мечтах и витая в облаках.

Марина Камчатова, вероятно, самарскому зрителю широко не знакома. Она создает хрупкий, почти миражный или сотканный из эфира мир. Главные герои ее акварелей – цветы – узнаваемые и неузнаваемые, но всегда притягательные и самодостаточные. Они манят своей холодной красотой, но не позволяют до себя дотрагиваться. Потянешься за цветком, а он рассеется, как сон. Кажется, что они созданы морозным воздухом, инеем, или морским бризом, а может тонким ароматом экзотического растения?

Произведения, созданные двумя Маринами, Шляпиной и Камчтовой, транслируют в мир хрупкость, ранимость, женственность, передает пресс-служба музея.