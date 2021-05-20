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Самарский художественный музей первым после МАММ примет у себя выставку Календаря Pirelli 2020 «В поисках Джульетты»

20 мая 2021 20:38
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Автором 47-го выпуска Календаря стал звездный итальянский фотограф Паоло Роверси.

В рамках «Фотобиеннале-2020» Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ) представил очередную выставку легендарного календаря Pirelli. Первым музеем в России, принимающим на своей площадке выставку Каледаря Pirelli 2020 «В поисках Джульетты» после МАММ станет Самарский художественный музей. Автором 47-го выпуска Календаря стал звездный итальянский фотограф Паоло Роверси.

Размышляя над концепцией нового календаря, Паоло Роверси искал простую и сильную историю о любви, неразрывно связанную с Италией. Идеальным воплощением этой идеи стала великая драма Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Съемки проходили в Вероне, на родине персонажей «Ромео и Джульетты», а также в Париже, в котором более 40 лет живет фотограф.

Главными героинями проекта стали звезды современного кино, музыки и искусства: КлэрФой, Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, МиаГот, КрисЛи, Индиа Мур, Росалия, Стелла Роверси и Яра Шахиди. 

«Я искал чистую душу, полную невинности, силы, красоты, нежности и смелости. Я увидел ее в глазах, жестах и словах Эммы и Яры, Индии и Миа. В улыбках и слезах Кристен и Клэр. В голосах и песнях Крис и Росалии и в невинности Стеллы. Потому что в каждой женщине скрыта Джульетта, и я никогда не перестану ее искать», – рассказывает Паоло Роверси.

Календарь отражает все этапы работы над проектом. Сначала Паоло Роверси фотографирует своих моделей в момент их прибытия на съемочную площадку, без макияжа и сценических костюмов. Параллельно ведется съемка, во время которой Роверси беседует с участницами проекта, пытаясь почувствовать и впоследствии передать на снимкахих видение образа и представления о том, какой могла бы быть современная Джульетта. Затем модели надевают костюмы, на глазах у зрителя преображаясь в легендарную героиню драмы Шекспира. Паоло Роверси рассказывает историю, в которой сливаются реальность и вымысел, их границы теряют резкость, это остро чувствуется на снимках.

Календарь состоит из 132 страниц, включающих выдержки из «Ромео и Джульетты», рисунки и 58 цветных и черно-белых фотографий, на которых изображены главные героини и город Верона. На календаре отмечены даты рождения участниц проекта и ключевые даты жизни Джульетты: рождение, встреча с Ромео, свадьба, смерть…

 

Теги: Календарь Pirelli МАММ Самарский художественный музей

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