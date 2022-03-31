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Самарский фестиваль студенческого творчества выходит на финишную прямую

31 марта 2022 10:13
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Самарский фестиваль студенческого творчества выходит на финишную прямую

1 апреля в 15:00 состоится концерт Поволжского государственного колледжа (ул. Луначарского, д. 14а), который открывает вторую половину фестиваля «Веснушка-2022».

Поволжский государственный колледж ежегодно становится одним из самых ярких участников «Веснушки». На предстоящем выступлении студенты расскажут историю сумасшедшего ученого, находящегося в поисках формулы любви. Традиционно концертные программы Поволжского государственного колледжа отличаются высоким качеством вокальных и хореографических номеров, обрамляющих яркий сюжет.

На протяжении последних лет студенты колледжа становятся участниками и призерами всероссийских фестивалей и конкурсов. В 2021 году хореографический коллектив «Вираж» был отмечен лауреатством II степени Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». В 2020 году вокальный дуэт «BlackBerry» с композицией «Fall in line» стал лауреатом III степени Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

Фестиваль «Веснушка – 2022» - это серия концертов, которые студенты СПО самостоятельно организуют и представляют на оценку профессионального жюри. Для студентов, которые не смогут выступить в рамках творческой программы своего колледжа, организаторами предусмотрены конкурсные дни, в которых примут участие 156 творческих номера из 47 образовательных организаций Самарской области. 

 Лучшие номера из 22 концертов и 3 конкурсных дней пригласят на гала-концерт фестиваля, который с 2022 года является региональным этапом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций.

Фестиваль студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций Самарской области «Веснушка – 2022» организован Самарским Домом молодежи при поддержке министерства образования и науки Самарской области и департамента культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара.

 

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