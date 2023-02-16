Самарский фестиваль имени Михаила Анищенко вошел в Содружество литературных фестивалей России

136

Самарский Всероссийский литературный фестиваль имени Михаила Анищенко вошел в число 8 крупных проектов страны, объединенных Содружеством литературных фестивалей России. Соглашение о создании Содружества было подписано в рамках Молодежной программы XVI Съезда Союза писателей России 9 февраля в Москве. От Самары подпись на документе поставил руководитель фестиваля Анищенко, председатель областной организации молодых литераторов Денис Домарев.

Инициатором проекта стал Совет молодых литераторов Союза писателей России. Целями Содружества является создание единого социокультурного пространства страны для совместного творческого развития писателей и читателей. На фестивалях Содружества молодые писатели смогут войти в профессиональную среду, начать публиковаться и совершенствовать свое мастерство. А читатели откроют для себя целый мир современной литературы. Участники фестивалей Содружества смогут посетить лекции и интеллектуальные дискуссии, книжные ярмарки и многое другое. Фестивали станут центрами притяжения культурной жизни, дадут возможность молодёжи ощутить себя частью большой страны с общими традициями, историей и будущим.

Фестивали Содружества объединяют общие ценности и соответствие общему стандарту качества, что позволит повысить профессиональный уровень и эффективность литературных мероприятий. В частности, экспертами на фестивалях Содружества будут только признанные писатели, литературоведы и критики, представители авторитетным литературных журналов, профессиональные преподаватели. Это позволит начинающим авторам эффективно развиваться, а читателям знакомиться с творчеством лучших современных писателей.

Проект ориентируется на традиционные для русской культуры гуманизм, милосердие и справедливость; служение Родине и ответственность за её судьбу; понимание ценности каждого человека и важности творческого потенциала личности. При этом каждый из фестивалей сохраняет свою уникальность, опирается на особенности культуры своего региона: имена крупных писателей, таких как наш писатель Михаил Анищенко, «места силы», связанные с самобытными традициями и историей региона.

«Содружество литературных фестивалей России – это не писательский междусобойчик, какие у нас в стране сейчас проходят по несколько раз в месяц. Содружество – проект, рассчитанный на выход лучших писателей страны к молодому читателю, вовлечение его в фестивальное движение, создание большого пространства современной русской литературы», – рассказал руководитель Совета молодых литераторов Союза писателей России Андрей Тимофеев.

Первый фестиваль стартует уже в апреле 2023 года в Челябинске и Сатке. В сентябре XI Всероссийский литературный фестиваль имени Михаила Анищенко соберет писателей со всей страны в Самаре. А завершит год масштабный форум-фестиваль в Мурманске.

Подробнее о проекте и о каждом фестивале можно узнать на сайте Содружества: https://sodlitfest.ru/ и в социальных сетях Совета молодых литераторов Союза писателей России: https://vk.com/sovmollit.

Совет молодых литераторов Союза писателей России – общественная организация, призванная находить и продвигать талантливых авторов, а также популяризировать современную литературу среди молодежи. Отделения Совета работают уже в 37 регионах страны. С 2017 года в творческих семинарах и других мероприятиях Совета приняло участие более 10 тыс. человек.

Всероссийский литературный фестиваль имени Михаила Анищенко, проводится в Самарской области с 2013 года. Он носит имя одного из выдающихся российских поэтов, творчество и жизнь которого неразрывно связаны с Самарской областью.

Инициаторами Фестиваля являются Самарская областная организация молодых литераторов и Самарская областная универсальная научная библиотека при поддержке Министерства культуры Самарской области.

В конкурсной программе фестиваля принимают участие поэты, прозаики, публицисты в возрасте от 18 до 35 лет. Фестиваль предоставляет молодым писателям возможность проявить творческие способности, представить аудитории свои произведения, познакомиться с единомышленниками, литераторами из Самарской области и других регионов. В рамках фестиваля проходит Межрегиональный литературный турнир, победители которого получают сертификаты на издание собственных книг. С 2020 года на фестивале помимо творческой работает специальная программа для организаторов литературных процессов. Ежегодно в фестивале принимают участие более 100 молодых поэтов, прозаиков, культуртреггеров из 30 регионов страны.

Фестивали Содружества:

Всероссийский литературный фестиваль им. М.В.Анищенко (г. Самара)

Всероссийский форум молодых писателей в г.Челябинске (г. Челябинск)

Всероссийский литературный фестиваль им. А.М.Бельмасова (г. Ленинск-Кузнецкий)

«Солнечный круг» Литературный фестиваль им. Л.И.Ошанина (г. Рыбинск)

Литературный форум Союза писателей России «в Химках» (г. Химки)

Международный молодёжный фестиваль «КоРифеи» (г. Уфа)

Всероссийский литературный фестиваль «ЛевитовФест» (г. Липецк)

Форум-фестиваль поэтической песни и литературы малых форм «Капитан Грэй» (г. Мурманск)