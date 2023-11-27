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Самарский академический театр оперы и балета покажет хореографическую программу на сцене БДТ имени Г.А. Товстоногова

27 ноября 2023 13:55
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Самарский академический театр оперы и балета покажет хореографическую программу на сцене БДТ имени Г.А. Товстоногова

28 ноября в 19.00 Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича покажет хореографическую программу «Время Долгушина» на сцене БДТ имени Г.А. Товстоногова (Санкт-Петербург) в рамках Международного фестиваля искусств «Дягилев. Поскриптум».

«Я желаю нашим артистам вдохновенного выступления  и восторженных аплодисментов! Пусть ваша потрясающая энергетика и эмоции расширят круг почитателей театра», - пожелала Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области.

Программа посвящена наследию Никиты Долгушина (1938-2012) – уникального российского балетмейстера, которому удавалось одинаково вдохновенно создавать собственные произведения и восстанавливать старинные балеты.

Настоящим сокровищем репертуара самарского театра стал поставленный Долгушиным вечер одноактных балетов Серебряного века, одним из которых был «Павильон Армиды» на музыку Николая Черепнина. Долгушин создавал его по мотивам легендарной постановки хореографа Михаила Фокина и художника Александра Бенуа, хита «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Париже. Этот балет, в котором Серебряный век вглядывается в эпоху барокко, откроет вечер.

Во второе отделение войдут фрагменты двух балетов в хореографии Игоря Чернышева: дуэт Фригии и Спартака из балета «Спартак» Арама Хачатуряна и дуэт и монологи Антония и Клеопатры из балета «Антоний и Клеопатра» Эдуарда Лазарева.

В заключении второго отделения будут представлены фрагменты балета «Кармен-сюита» на музыку Жоржа Бизе – Родиона Щедрина в хореографии Никиты Долгушина, которая создавалась специально для труппы Самарского театра в 2003 году. Завершит вечер фрагмент второго акта из балета «Сильфида» Жана Шнейцхоффера и Германа Левенскольда в хореографии Августа Бурнонвиля в редакции Никиты Долгушина.

Никита Долгушин – уникальный танцовщик и балетмейстер, уникальная личность и один из ярких представителей мира балета второй половины ХХ века, приверженец строго академической школы балета. Никита Александрович всегда искал возможность современного прочтения классики и всю свою творческую жизнь стремился к исполнению (а позже к сочинению) современной хореографии.

В 1997-2006 годах он возглавлял балетную труппу Самарского академического театра оперы и балета. Его творческим кредо была реконструкция и воссоздание классического наследия русского балета. Именно поэтому на самарской сцене появились постановки: «Эсмеральда» Цезаря Пуни в хореографии Перро-Петипа, «Вечер одноактных балетов Серебряного века», включающий триаду балетов с хореографией Михаила Фокина: «Жар-птица» Игоря Стравинского, «Сильфиды» на музыку Фредерика Шопена, «Павильон Армиды» Николая Черепнина.

Балетмейстер много сил уделял реставрации классических балетов – как это делает и нынешний художественный руководитель балетной труппы Юрий Бурлака.

 

 

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