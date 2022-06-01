Самарские производители и дизайнеры одежды готовятся к маркет-фестивалю «Территория моды. Сделано в России»

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Более 70 представителей индустрии моды из Самарской области – производители женской, мужской, детской одежды, обуви, дизайнеры, торговые предприятия по реализации ткани, фурнитуры, швейного и специализированного оборудования - готовятся стать участниками первого маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в России», которое пройдёт в Самаре с 9 по 11 июня 2022 г. на базе ТК «Амбар» (Южное шоссе, д.5, фудкорт).

По данным организаторов, на 31 мая на участие в фестивале подано 93 заявки. Среди них - 77 различных региональных брендов. У 54 участников будут свои стенды. Всего же на фестивальной территории будут расположены 80 выставочных модулей, в том числе от центра «Мой бизнес» Самарской области, проекта «Самарский продукт», профильных учебных заведений.

30% заявленных участников самостоятельно занимаются дизайном и изготовлением одежды, 22% имеют серийное производство, а 19% - это мастерские и ателье. 23% от общего количества заявившихся указали среди направлений своей работы производство женской одежды, 8,5% - детской, 7,3% - мужской; 5% - спортивной одежды; 4,7% - одежды больших размеров, 14% - аксессуаров, 7,7% - вышивки.

Розничной торговлей продукцией легпрома занимаются 30% участников. Также заявлены 12 бутиков местных брендов (6%), 7 поставщиков или производителей сопутствующих товаров и услуг (3,5%).

Фестиваль, организованный по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, станет одним из ключевых мероприятий по презентации местной продукции лёгкой промышленности в рамках регионального проекта «Самарский продукт». Внешние санкции дают возможность продвижения качественной российской продукции, - уверены организаторы и участники.

Так, свое участие в первом губернском маркет-фестивале подтвердила самарская семейная фирма по производству обуви. Более тридцати лет семья Мнацакановых занимается производством обуви из натуральной кожи на самарской земле, хотя дело начинали еще раньше в Баку. Сейчас у руля семейного дела стоит Роман Мнацаканов – внук основателя фирмы.

Фирма шьёт в основном женскую обувь преимущественно осеннего и зимнего сезонов, а также занимается оптовым производством, отшивая обувь для известных магазинов и брендов. Кроме того, изготавливают сценическую обувь для самарских театров, оркестров. Сейчас Роман Мнацаканов развивает два собственных бренда. Именно с ними примет участие в самарском маркет-фестивале и в дальнейшем планирует открытие ателье-магазина. В год семейное предприятие, где работают 4 человека, производит 5 тысяч пар обуви. Почувствовав увеличение спроса, готовы расширяться. Сейчас ищут работников, способных не просто шить обувь для женских ножек, а делать это с любовью.

Самарские производители в санкциях увидели окно возможностей. В их числе производитель одежды из Сызрани, сделавший акцент на удобство и любовь к родным краям. Суть проекта VolgaМама является уникальной, поскольку объединяет в себе вековую силу предков и современные тенденции стрит- и фэшн-культуры. Это официально зарегистрированная торговая марка, под которой представлена качественная повседневная одежда, аксессуары как для города, так и спорта, и отдыха.

Идея создания собственной линейки одежды Андрею Комзову и Василию Румянцеву пришла больше десяти лет назад. Началось все с маленького производства и разрослось до крупного бренда, который знают в регионе и за его пределами. При производстве материалы стараются использовать отечественные. В основе всего - любовь к Волге, которая их вдохновляет. «Потому что мы волжане, потому что мы любим эту реку, ту землю, с которой мы родом. Хотим эту идею донести до всех. Не только до волжан, но и всех жителей нашей страны. Наша концепция - это повседневная одежда, в которой можно ходить на работу, гулять по достопримечательностям».

Роман Мнацаканов, основатели VolgaМама и многие другие производители представят свою новую продукцию на предстоящем первом губернском маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в России». В программе фестиваля – круглые столы, мастер классы, модные показы. Задача – поддержать лёгкую промышленность региона и показать всей России возможности отечественного бизнеса. Особенно это актуально сейчас, когда санкции дают новые возможности местным товаропроизводителями – занять нишу импортного ширпотреба.

«Естественно, наши производители это могут, - уверен сооснователь бренда одежды «VolgaМама» Василий Румянцев, - И подтверждение тому - тот факт, что мы 10 лет находимся на этом рынке, и множество других брендов, которые развивают это направление. Планируем выступать насколько можем, чтобы полностью показать свои мощности, мастерство, наработанное за эти годы!»

В свою очередь, организаторы фестиваля прилагают все усилия чтобы он прошёл ярко и стал интересен широкой аудитории – ожидается более 15 тысяч посетителей.

Программа мероприятия включает экспертную пленарную сессию с участием Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и представителей профильных министерств и ведомств, круглые столы, выставку-продажу продукции участников, закупочную сессию, тематические мастер-классы, показы сезонных коллекций.

Со всеми подробностями работы фестиваля, с региональными производителями и поставщиками можно ознакомиться в специализированном разделе «Легкая промышленность» на сайте и телеграмм канале.

Фото: pixabay