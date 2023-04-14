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Самарские команды КВН в 1/8 Международной Лиги КВН

14 апреля 2023 12:21
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Самарские команды КВН в 1/8 Международной Лиги КВН

С 9 по 12 апреля в г. Минск проходил этап 1/8 Международной лиги МС КВН. От Самарской области в сезоне 2023 года принимают участие три команды: «Волга» (Самарский государственный социально-педагогический университет), «Клевер» (Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова) и «Ниче Такие» (г. Самара).

«На протяжении многих лет Самарский КВН является визитной карточкой региона. Особое внимание и поддержка Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова позволяют Движению постоянно развиваться и совершенствоваться. Безусловно, это находит отражение в ярких, интересных играх, искромётном юморе и победах весёлых и находчивых ребят», - отметил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев.

9 апреля команда самарских КВНщиков «Волга» одержала победу в 1/8 Международной Лиги КВН, обогнав своих соперников и набрав 59 баллов.

«Мы гордимся нашими ребятами. Они в очередной раз доказали, что талантливый человек талантлив во всем. Наша команда не только спортивная, но и очень творческая, креативная и артистичная, – подчеркнула и.о. ректора СГСПУ Светлана Бакулина. – Бесспорно, для меня, как для руководителя университета, очень важно, что наша команда, единственная из вузовских, будет представлять Самарскую область в 1/4 финала Международной Лиги КВН. Желаю ребятам новых искрометных шуток, удачи, вдохновению. Ну а весь Педагогический университет будет за них болеть».

10 и 11 апреля в самарской делегации добавились серебряные призеры: «Клевер» и «Ниче Такие» (г.Самара) прошли в следующий этап с итоговыми 56 баллами, заняв второе место в своих играх. Команды сыграли три конкурса «приветствие», «биатлон» и «музыкальный номер». В этом сезоне все команды играют в 1/8 и 1/4 финала, баллы команд суммируются и по итогам двух стадий лучшие проходят в 1/2. Эфиры лиги можно увидеть на белорусском телевидении и в сообществе ВК «Международный союз КВН».

«Мы очень счастливы представлять Самарскую область в телевизионной Международной Лиге КВН, будучи единственными представителями целой системы среднего профессионального образования в России. Мы со всей ответственностью подошли к подготовке к выступлению, достойно себя показали. Нас отметило жюри, сказав, что этот пласт незаслуженно был забыт КВН, и хорошо, что появились мы. Спасибо движению «Самарский КВН», Департаменту по делам молодежи и Правительству Самарской области за помощь в реализации поездки», - участники команды КВН «Клевер».

«Конечно, мы ощущаем ответственность представлять регион в телевизионной лиге. Мы в этой лиге уже второй год и, казалось бы, все уже знакомо, но все равно волнительно. К второгодникам и спрос больше, и с каждой нашей игрой мы совершенствуемся. Мы прислушиваемся ко всем советам и общими усилиями идем к результату», - участники команды КВН «Ниче Такие», г. Самара.

Отметим, по итогам Международного фестиваля команд КВН в Сочи ежегодно в январе определяется список участников четырех главных лиг Клуба веселых и находчивых. В 2023 году Движение «Самарский КВН» представил самую многочисленную делегацию команд КВН, которая показала отличные результаты на фестивале.

Напомним, история Самарского КВН уходит в 1970-е годы. Однако новый импульс молодежное движение получило в 2012 году, когда Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, будучи Главой города Самары, поддержал инициативу участников КВН. В настоящее время регион по праву считается одним из центров развития движения КВН. В губернии действует целая система лиг, охватывающих тысячи творческих людей – от школьников до сотрудников предприятий, которые получают возможности для самореализации.

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