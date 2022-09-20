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Самарские архитекторы и художники могут украсить своей инсталляцией Воробьевы горы

20 сентября 2022 13:48
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Самарские архитекторы и художники могут украсить своей инсталляцией Воробьевы горы

Открытый конкурс на лучший проект арт-объекта для флагманского корпуса Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» - кластера «Ломоносов» стартовал в Москве. До 14 октября самарские дизайнеры, архитекторы, скульпторы, художники и проектировщики городской среды могут принять участие со своим концептуальным проектом. 

Наукоемкие технологии и научно-технический прогресс – это то, что призван символизировать новый арт-объект. Конкурсанты должны учесть ряд параметров инсталляции согласно техническому заданию. В их числе композиционное и художественное единство, реализуемость и функциональность, применение устойчивых к климату материалов, а также смету по реализации проекта. На основе лучшего проекта будет создан арт-объект, который станет символом долины МГУ «Воробьевы горы».
На первом этапе экспертный совет отберет 30 заявок и направит их жюри конкурса, которое выберет 5 лучших решений для их вынесения на открытое голосование на платформе «Активный гражданин» в ноябре 2022 года. Москвичи определят, какой из проектов достоин воплощения. Победителя конкурса объявят в декабре 2022-го. 
«Когда говорят о новых технологиях, первое, что приходит в голову: параметрическая архитектура, виртуальная реальность, микроэлектроника, нанотехнологии. Воплотить арт-объект, который отражает подобные понятия – сложная задача. Напрашивается интерактивный объект, который сможет взаимодействовать со зрителем, менять свой облик, быть аттрактивным в городской среде, привлекать внимание своей структурой и при этом нести образовательную функцию, – отметила ассистент кафедры «Дизайн» СамГТУ Анастасия Данилова. 


По словам Анастасии, подобные проекты очень важны для художников, дизайнеров и архитекторов, так как они дают возможность заявить о себе, своей творческой работе. 
«Как преподаватель в университете, я предложила бы принять участие в этом конкурсе студентам факультета «дизайн среды» в рамках работы по композиции. 
Проектирование арт-объекта – это один из самых творческих вариантов работы, когда у дизайнера практически нет ограничений в творческом поиске. 
Кроме того, в качестве курсовых проектов студенты создают множество проектов для города, но зачастую они остаются на бумаге и редко получают воплощение. А победа в конкурсе гарантирует, что проект получит реализацию, это очень важно для любого художника, дизайнера, архитектора». 


Победившую в конкурсе инсталляцию установят перед главным входом во флагманский кластер «Ломоносов» в течение 2023 года. Оператором конкурса выступает бюро Никола-Ленивец – продюсерский центр, который развивает взаимодействие между современным искусством, общественными пространствами и людьми.
Ознакомиться со всеми условиями и принять заявку на участие в конкурсе можно на цифровой платформе Московского инновационного кластера: https://i.moscow/art_lomonosov
Стоит напомнить, что инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы» - уникальная площадка для коммерциализации научных знаний и развития высокотехнологичных проектов. Его резиденты сосредоточатся на разработках девяти тематических кластеров: новые материалы, биотехнологии и фармацевтика, космос, геономия и экология, инжиниринг и робототехника, информационные технологии и искусственный интеллект.


«Ломоносов» - флагманский кластер долины МГУ «Воробьевы горы» площадью в 65 тысяч квадратных метров, строительство которого будет завершено в этом году. Он станет площадкой для офисов высокотехнологичных компаний с лабораториями, коворкинговыми зонами для молодых амбициозных ученых, также здесь будут конференц-залы и выставочные пространства. 
Кластер создан для того, чтобы помочь малым и средним технологическим компаниям и стартапам получать прямые запросы от корпоративных заказчиков на научно-технологические разработки, а крупному бизнесу – быстрее находить инновационные решения для внедрения и масштабирования.


 

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