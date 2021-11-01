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Самарская областная универсальная научная библиотека присоединяется ко всероссийской акции «Ночь искусств – 2021»
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Самарская областная универсальная научная библиотека присоединяется ко всероссийской акции «Ночь искусств – 2021»

1 ноября 2021 13:24
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Самарская областная универсальная научная библиотека присоединяется ко всероссийской акции «Ночь искусств – 2021»

4 ноября 2021 года Самарская областная универсальная научная библиотека присоединяется ко всероссийской акции «Ночь искусств – 2021». В этом году из-за ухудшения эпидемиологической ситуации она пройдет онлайн. 

Традиционно «Ночь искусств» проходит, когда наша страна отмечает День народного единства, поэтому ее девиз: «Искусство объединяет». Ведь именно искусство способно объединить людей с разными традициями и культурой. Мы подготовили программу, где объединились Слово & Живопись.

Начиная с 14.00 часов утра – на сайте СОУНБ и в социальных сетях (https://libsmr.ru/onlineaction; https://vk.com/sounb63; https://vk.com/artnight_sounb; https://vk.com/otdel_iskusstv_sounb; https://www.facebook.com/sounb63/;).

 

ПРОГРАММА

14.00 Лекция и мастер-класс «Винил в цифре как инструмент работы преподавателя литературы, музыки и истории».

Спикер – заведующая отделом искусств СОУНБ Ирина Загорулько. 

Читатели и подписчики областной научной библиотеки наверняка запомнили неординарный, получивший большой резонанс аудиоцикл «Голоса великих. Коллекция виниловых записей из фонда СОУНБ», а также многие наши аудиовыставк.  Возможно, пластинки с ценными аудиозаписями еще с советских времен сохранились у многих, но идея, как именно сделать из этих артефактов современные цифровые аудиоциклы, пришла к Ирине Алексеевне Загорулько. В результате наша библиотека познакомила многих пользователей интернета с неповторимыми голосами и особенностями интонаций Льва Толстого, Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Максима Горького, Николая Шолохова, Михаила Светлова. Посетители сайта с интересом слушали, как лично Дмитрий Шостакович рассказывал о Ленинградской симфонии, а Константин Симонов читал вдохновляющее, любимое миллионами стихотворение «Жди меня» в осажденном Берлине.

В общей сложности оцифровано около 100 виниловых пластинок из фондов областной научной библиотеки. 

Надеемся, такой опыт будет полезен многим нашим читателям. 

 

17.00 Виртуальная аудиовыставка «Искусство слова Ираклия Андроникова, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Семена Воскресенского в устных рассказах Корнея Чуковского» в рамках аудиоцикла «Размышления об искусстве»

На его сказках в стихах выросли все дети России. Однако не все знают, что Корней Чуковский (Николай Корнейчуков) – талантливый поэт, публицист, литературный критик, переводчик и литературовед. 

Областная научная библиотека приглашает познакомиться с архивными звукозаписями из наших фондов. Они помогут в полной мере оценить высокое мастерство устного слова Чуковского, его выразительность, силу воздействия и способность воссоздавать портреты людей и эпохи. Среди экспонатов виртуальной выставки рассказы о творчестве Ираклия Андроникова, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака и Семена Воскресенского самого автора –Корнея Чуковского. Надеемся, его искусство слова объединит всех любителей литературы. 

19.00 Аrt-лекция «Маленькие миры большого художника: Часть I: Василий Кандинский: Истоки»

Спикер – Анастасия Незванова, филолог, библиотекарь отдела искусств СОУНБ. Анастасия давно изучает историю живописи. Наши постоянные читатели помнят ее циклы лекций о Николае Рерихе и Василии Сурикове.

Лекция «Маленькие миры большого художника» повествует о начале творческого пути родоначальника абстрактной живописи Василия Васильевича Кандинского. 

 В чем заключалась новая теория цвета у Кандинского? И как пейзаж обычной немецкой деревеньки привел к открытию революционного жанра в искусстве?

Ответы на эти вопросы вы найдете в первой лекции «Василий Кандинский: Истоки».

21.00 Аrt-лекция «Маленькие миры большого художника: Часть II: Глубины абстракции»

Есть ли у абстрактной живописи своя жизнестойкая философия или она всего лишь воплощает собой закономерную реакцию на кризисы в обществе. Каждый художник отвечает на этот вопрос по-разному. Но мы точно знаем, что у Василия Кандинского, основателя абстракционизма, был свой, уникальный взгляд на искусство, сочетавший синестетический опыт, музыкальные откровения, традиционную религию и современную философию. Во второй части мы приглашаем проникнуть в суть абстракций Кандинского и поговорить о его работах с 1911 по 1914 год.

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Теги: Мероприятия

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