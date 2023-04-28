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Самарская областная универсальная научная библиотека : новые подробности о книжном фестивале

28 апреля 2023 13:48
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Самарская областная универсальная научная библиотека : новые подробности о книжном фестивале

Известный музыкант, поэт  и художник Михаил Башаков, автор знаменитого кавера на композицию британской рок-группы Smokie «Элис», приедет на Межрегиональный книжный фестиваль «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: НАСТОЯЩИЕ ИСТОРИИ».

Напомним, большой интеллектуальный праздник состоится 27 мая* в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) и на пространстве вокруг.  Как обычно, главное событие фестиваля «Время читать» – большая книжная ярмарка, где можно посмотреть самые актуальные литературные новинки и приобрести их по ценам издательств. Незабываемыми обещают стать встречи и живое общение с писателями: Алексеем Ивановым – автором бестселлеров «Сердце пармы», «Тобол», «Пищеблок»; Леонидом Юзефовичем – автором романов «Филэллин», «Зимняя дорога», «Казароза», по его книгам и сценариям сняты сериалы «Сыщик Путилин», «Гибель империи», «Контрибуция»; Максимом Замшевым – редактором «Литературной газеты», автором романов «Концертмейстер», «Карт-бланш», «Весна для редактора».

Книжный фестиваль – это всегда хорошая музыка. В наших краях живут истинные ценители бардовской песни. Их порадуют встречи с Павлом Пиковским, поэтом, композитором и певцом, лидером группы «Хьюго»; с  Василием Уриевским – поэтом, музыкантом, участником проекта «Голос», квартета «Необарды» и актёром Театра на Таганке;  а также с Андреем Козловским – автором-исполнителем и композитором. И это далеко не полный перечень сюрпризов для меломанов и ценителей лирики.

Фестиваль «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: НАСТОЯЩИЕ ИСТОРИИ» подарит уникальную возможность участия в дискуссиях с представителями научного сообщества, можно будет услышать выступления: ведущего редактора издательства «Пашков дом» Российской государственной библиотеки Андрея Макарова (г.Москва); доктора филологических наук, профессора Самарского университета и телеведущего Михаила Перепелкина; профессора Самарского университета, доктора исторических наук Петра Кабытова и других ученых, доцентов и профессоров самарских вузов.

С 11:00 до 22:00 в режиме нон-стоп будут идти спектакли театрального марафона «Основано на реальных событиях»: «Репка» (Самарский театр оперы и балета ); «Мой добрый папа» (Самарское областное училище культуры и искусств); мюзикл по книге «Это и моя война» (Детская центральная хоровая школа); «Звук самолета, или Разговор, которого не было» (Театр для детей и молодежи «Мастерская»); «Подвальные ленты» (Самарский театр «Город»).

Гостей праздника ждут встречи с антарктическими путешественниками, вернисаж самарских художников, мастер-классы и кинопоказы. Тем, кто мечтает научиться  писать и снимать, принесет пользу посещение «Лаборатории по созданию и рассказыванию историй». Специалисты областных библиотек продемонстрируют новые форматы работы и методики распаковки книг, способные увлечь чтением даже самых отъявленных геймеров.

Полная программа на сайте Readfest.ru.  В процессе подготовки фестиваля в программу могут вноситься коррективы.

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*Фестиваль «Время читать: настоящие истории» произойдет в очень значимый для всего библиотечного  профессионального сообщества день: во-первых, ежегодно 27 мая мы отмечаем Общероссийский День библиотек, а во-вторых, на эту дату приходится любимая многими ежегодная акция «Библионочь»- 2023.

Кроме того, именно во время фестиваля  мы дадим старт масштабному сетевому проекту по поддержке и развитию чтения в Самарской области, который объединит усилия специалистов всех библиотек региона, чтобы заинтересовать самарцев по-настоящему хорошей литературой, он называется «Время читать».

 

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