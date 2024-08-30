Самарская областная научная библиотека приглашает на творческую встречу с фотографом Игорем Кобцем

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4 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт творческая встреча с тольяттинским фотографом и путешественником Игорем Кобцем. Приглашённый гость библиотеки расскажет о своих фотоработах, а также о путешествиях и приключениях, которые остались за кадром объектива его фотоаппарата.

Напомним, что ранее в отделе редких книг СОУНБ открылась выставка работ Игоря Кобца «Лето – это маленькая жизнь», на которой представлены фотографии, сделанные им во время путешествий по России. В экспозиции можно увидеть образы самых удивительных мест нашей страны. Величественные горы Камчатки, таинственное плато Путорана, светлые улицы Петербурга и древних городов Золотого кольца – всё это некогда запечатлел тольяттинский фотограф.

Именно в рамках этой выставки и пройдёт предстоящая творческая встреча с путешественником. В ходе беседы Игорь Кобец покажет свои новые фотографии, а также расскажет об интересных туристических маршрутах нашей страны.

Планируете совершить поездку по необъятным просторам России? Интересуетесь отечественной географией и искусством фотографии? Тогда приходите на встречу с Игорем Кобцем!

4 сентября в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, читальный зал отдела редких книг (1 этаж).

Вход свободный!

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