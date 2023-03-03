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Накануне нового года Самарская областная детская библиотека провела акцию книгодарения «Детские книги для Снежного», которая помогла Центральной городской библиотеке для детей подшефного Самарской области города Снежное Донецкой Народной Республики пополнить фонды классической и современной литературой для детей и подростков. Было собрано более 600 книг.



Сегодня посылка прибыла по назначению, сообщает Минкульт региона.

«Красочные, прекрасно иллюстрированные издания пополнят книжные фонды детских библиотек города. Огромное спасибо, Самара!» - поделились коллеги из Снежного.