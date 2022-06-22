Самарская областная детская библиотека приглашает на конкурс юных сочинителей «Записки охотников за строчкой»

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С 30 мая по 10 декабря 2022 года ГБУК «Самарская областная детская библиотека» проводит Межрегиональный конкурс рассказа о родной природе «Записки охотников за строчкой».

Самарская областная детская библиотека приглашает ребят от 7 до 14 лет (включительно), живущих на территории Золотого кольца Аксаковского Поволжья: Самарской, Оренбургской, Ульяновской областей, Республики Башкортостан и Республики Татарстан к участию в Межрегиональном конкурсе рассказа о родной природе «Записки охотников за строчкой».

Конкурс стартовал 30 мая и продлится до конца года. История конкурса началась в 2020 году, когда ребятам Самарской области предложили попробовать написать свой первый рассказ о природе, приведя в пример творчество писателя С.Т. Аксакова. Потому что многим известно, как природа, находясь с нами рядом, наводит на прекрасные, а порой и парадоксальные мысли! Она – наш учитель, которым стала и для писателя С.Т. Аксакова, а также всего его талантливого семейного рода. И вот что получилось – сейчас все рассказы первых участников-победителей конкурса можно прочитать в журнале «Путеводная звезда» (г. Москва). И это хороший старт для начинающего писателя.

В 2022 году конкурс «Записки охотников за строчкой» продолжит знакомить с творчеством Сергея Тимофеевича Аксакова, которого отличает совершенное знание языка и национальных традиций русского народа, передаваемых из поколения в поколение, и являющихся российским наследием, много раз упоминаемых в его произведениях. Поэтому «Записки охотников за строчкой» проводится в рамках Года культурного наследия народов России.

Юных читателей-участников ждут не только встречи с книгами С.Т. Аксакова, но и с писателями – последователями его творчества, а также дружеские советы по писательскому мастерству от известных детских писателей и многое другое. Лучшие творческие работы будут опубликованы в группе конкурса во «ВКонтакте», а их авторы получат сертификаты участников. А ребят — победителей (их определит жюри) ждёт награждение и удивительная возможность напечатания в московском журнале «Путеводная звезда» (г. Москва).

С подробностями участия можно ознакомиться на сайте Самарской областной детской библиотеки http://sodb.ru/node/10585 и в группе конкурса во «ВКонтакте» https://vk.com/zapiski_ohotnik0v, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО