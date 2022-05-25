«Самарская областная детская библиотека» презентует путеводителя «Моя Самара. Веселый путеводитель для детей и их родителей»

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26 мая в 18:00 в ГБУК «Самарская областная детская библиотека» пройдет презентация эксклюзивного путеводителя «Моя Самара. Веселый путеводитель для детей и их родителей». Событие проходит в партнерстве с информационным порталом «ВолгаНьюс.рф» и Благотворительным фондом «Хорошие истории».



Гости презентации – бабушки с внуками, активные читатели. Редактор книги – самарский журналист Денис Либстер расскажет гостям об истории создании издания и своих любимых исторических местах в Самаре. Участники смогут вместе раскрасить одну из страниц путеводителя.



В финале участникам будут вручены подарочные детские путеводители «Моя Самара. Веселый путеводитель для детей и их родителей». А всем новым читателям будут вручены электронные читательские билеты.



Авторы – самарские журналисты и экскурсоводы в своей книге «Моя Самара. Веселый путеводитель для детей и их родителей» приглашают маленьких читателей и их родителей в увлекательное путешествие по Самаре: «Полезная информация, задания, загадки и ребусы, которые мы приготовили для ребят, помогут лучше узнать город, познакомиться с его прошлым, понять, как он выглядит сегодня. А еще юных читателей и исследователей ждут увлекательная игра-ходилка по самарским фонтанам, каверзные вопросики, задания на внимательность и знание города и большой чайнворд. Чтобы можно было в любой момент проверить себя, в конце книги мы разместили ответы на все вопросы и задания», сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО