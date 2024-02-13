Самарская областная библиотека приглашает послушать живые мелодии джаза

17 февраля (суббота) в 17:00 в отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) состоится джазовый вечер с участием кавер-группы IV Quintet (ИВ Квинтет). Слушателей будет ждать музыкально-просветительская программа под названием «Музыкальные истории винила: джазовые портреты», которая проводится в рамках цикла «Музыка в библиотеке».
Мероприятие поделено на две части. Сначала сотрудники библиотеки расскажут о том, как творчество главных джазменов XX века представлено в фондах отдела искусств (в том числе в виде редких виниловых пластинок). Затем собравшиеся услышат живое исполнение классических джазовых стандартов от IV Quintet (саксофон/женский вокал, мужской вокал, две гитары, контрабас/бас-гитара). Членами коллектива являются профессиональные музыканты, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, а возглавляет группу Ирина Варламова – организатор ежегодного фестиваля «Джазовый голос Самары».
Кроме того, в ближайшие месяцы в Самарской областной библиотеке пройдут новые музыкально-просветительские вечера, анонсы которых будут опубликованы в социальных сетях СОУНБ (VK [https://vk.com/sounb63], Telegram [https://t.me/obl_bibl]). Подписывайтесь и следите за обновлениями!
17 февраля в 17:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, зал отдела искусств (2 этаж).