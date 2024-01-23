Самарская областная библиотека приглашает молодых авторов принять участие в конкурсе короткого рассказа

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Самарская областная универсальная научная библиотека (СОУНБ) объявляет новый, уже XI по счету, Международный конкурс короткого рассказа «Сестра таланта». Состязание призвано способствовать популяризации творчества русскоязычных авторов вне зависимости от страны проживания и тематики произведений. Оно также является замечательной отправной точкой для тех, кто только начинает писательскую карьеру и готов заявить о себе на большую аудиторию.

О масштабах мероприятия можно судить по его итогам в 2023 году: тогда в нем отметились 1,5 тысячи участников из семи стран мира, а сборник рассказов победителей конкурса, напечатанный СОУНБ, был удостоен специального диплома престижного национального конкурса «Книга года».

Отправить свой рассказ могут как отдельные начинающие прозаики в возрасте от 12 до 30 лет, так и целые семьи без каких-либо возрастных требований к соавторам. Основных номинаций, определенных в прямом соответствии с возрастными группами конкурсантов, предусмотрено три:

от 12 до 17 лет; от 18 до 24 лет; от 25 до 30 лет.

Каждой из трех групп будут выделены призовые места первой, второй и третьей степеней. Впрочем, не исключаем, что уже на этапе оценивания работ будут учреждены дополнительные номинации.

Сочинения призеров и лауреатов конкурса будут опубликованы в сборнике его лучших рассказов и рекомендованы к размещению в различных российских изданиях. В течение состязания также предполагается проведение литературных мастер-классов от профессиональных писателей, которые помогут молодым литераторам отточить свое мастерство.

Прием заявок на участие в «Сестре таланта» осуществляется до 1 марта 2024 года по адресу электронной почты: sestra_talanta2024@mail.ru

Следить за последними новостями о том, как проходит конкурс, можно на его официальной странице «ВКонтакте» [https://vk.com/sestra_t], там же изложены подробные правила конкурса.