Самарская областная библиотека приглашает молодых авторов принять участие в конкурсе короткого рассказа

Самарская областная универсальная научная библиотека (СОУНБ) объявляет новый, уже XI по счету, Международный конкурс короткого рассказа «Сестра таланта». Состязание призвано способствовать популяризации творчества русскоязычных авторов вне зависимости от страны проживания и тематики произведений. Оно также является замечательной отправной точкой для тех, кто только начинает писательскую карьеру и готов заявить о себе на большую аудиторию.
О масштабах мероприятия можно судить по его итогам в 2023 году: тогда в нем отметились 1,5 тысячи участников из семи стран мира, а сборник рассказов победителей конкурса, напечатанный СОУНБ, был удостоен специального диплома престижного национального конкурса «Книга года».
Отправить свой рассказ могут как отдельные начинающие прозаики в возрасте от 12 до 30 лет, так и целые семьи без каких-либо возрастных требований к соавторам. Основных номинаций, определенных в прямом соответствии с возрастными группами конкурсантов, предусмотрено три:
от 12 до 17 лет;
от 18 до 24 лет;
от 25 до 30 лет.
Каждой из трех групп будут выделены призовые места первой, второй и третьей степеней. Впрочем, не исключаем, что уже на этапе оценивания работ будут учреждены дополнительные номинации.
Сочинения призеров и лауреатов конкурса будут опубликованы в сборнике его лучших рассказов и рекомендованы к размещению в различных российских изданиях. В течение состязания также предполагается проведение литературных мастер-классов от профессиональных писателей, которые помогут молодым литераторам отточить свое мастерство.
Прием заявок на участие в «Сестре таланта» осуществляется до 1 марта 2024 года по адресу электронной почты: sestra_talanta2024@mail.ru
Следить за последними новостями о том, как проходит конкурс, можно на его официальной странице «ВКонтакте» [https://vk.com/sestra_t], там же изложены подробные правила конкурса.