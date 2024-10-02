Самарская областная библиотека для молодежи выступит организатором фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»

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4-6 октября Самарская областная библиотека для молодежи выступит организатором ежегодного Областного фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»



Тема Фестиваля в этом году – «Моя страна. Моя семья. Моя культура». При подготовке к фестивалю участники выбирали одно из трех тематических направлений. «Моя страна» - это презентация нашей страны как большой семьи множества народов, с традициями и ценностями, которые нас объединяют. «Моя семья» - направление, представляющее роль традиционной семьи как важнейшей опоры государства и общества, идею преемственности поколений. «Моя культура» – направление в аспекте литературы и чтения. Участники, выбравшие это направление, готовили творческие площадки или сценические номера, связанные с книгами авторов-юбиляров этого года. Участники фестиваля – молодые люди в возрасте от 12 до 35 лет.



В этом году фестиваль проходит в коллаборации с другим крупным инклюзивным проектом: все площадки и творческие номера фестиваля «Мы талантливы!» станут частью культурной программы V Всероссийского открытого парафестиваля «Театр - территория равных возможностей». Для участия в пятом юбилейном театральном проекте в Самару приедут 15 творческих коллективов из 12 регионов России, которые представят свои постановки при участии людей с особыми возможностями здоровья.



Творческие номера фестиваля «Мы талантливы!» - это подарок от Самарской области гостям из других регионов России. Представление площадок и творческих номеров имеет важное межрегиональное значение: успешные инклюзивные практики нашего региона будут способствовать также дальнейшему обмену опытом между регионами-участниками парафестиваля.

Фото: Минкульт Самарской области