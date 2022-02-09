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Самарская кирха приглашает на органный концерт “Эта прекрасная Франция”

9 февраля 2022 12:53
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Самарская кирха приглашает на органный концерт “Эта прекрасная Франция”

Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на органный концерт “Эта прекрасная Франция”. Выступит лауреат международных конкурсов, органист церкви Св. Екатерины г. Санкт-Петербург Андрей КОЛОМИЙЦЕВ. 

В программе произведения Л. Маршана,  Ж.-Ф. Дандриё,  К.-Б. Бальбатра, Г. Муффата,  И.С. Баха. Слушателей ждут музыкальные достопримечательности Франции от красок изысканного французского барокко до Великой французской революции.

Андрей Коломийцев – один из наиболее интересных и востребованных российских исполнителей на органе и клавесине.

Информация и бронирование билетов по телефонам:

☎ 332 15 66, 

☎ 8 905 301 00 92, 

☎ 8 960 833 35 34

19 февраля (суббота) 15.00 и 18.00

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