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Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на органный концерт “Эта прекрасная Франция”. Выступит лауреат международных конкурсов, органист церкви Св. Екатерины г. Санкт-Петербург Андрей КОЛОМИЙЦЕВ.

В программе произведения Л. Маршана, Ж.-Ф. Дандриё, К.-Б. Бальбатра, Г. Муффата, И.С. Баха. Слушателей ждут музыкальные достопримечательности Франции от красок изысканного французского барокко до Великой французской революции.

Андрей Коломийцев – один из наиболее интересных и востребованных российских исполнителей на органе и клавесине.

Информация и бронирование билетов по телефонам:

☎ 332 15 66,

☎ 8 905 301 00 92,

☎ 8 960 833 35 34

19 февраля (суббота) 15.00 и 18.00

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