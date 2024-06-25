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Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на концерт «Лето в стиле барокко». Зрители погрузятся в атмосферу эпохи барокко и услышат как яркие и виртуозные музыкальные страницы, так и задумчиво-медитативные, которые способны мысленно перенести в залы европейских дворцов 17-18 веков.

Исполнители:

Светлана Зверева (скрипка, Нижний Новгород)

Анна Лазанчина (флейта, Самара)

Анна Карпова (орган, Самара)

в концерте принимает участие студентка Нижегородской консерватории Александра Ивахненко.

В программе произведения И.С. Баха, К. Бальбатра, М. Уччелини, И. Пахельбеля, Г.Ф. Телемана.

6+

Вход: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)

Об исполнителях:

Светлана Зверева является артисткой Академического симфонического оркестра и солисткой Нижегородской Государственной Академической Филармонии им. М.Ростроповича, преподавателем кафедры струнных инструментов ННГК им. Глинки, представляет регулярные сольные и камерные программы.

Дуэт Анны Лазанчиной и Анны Карповой существует уже много лет и постоянно радует самарскую публику необычными проектами, среди которых концерты и циклы концертов, посвященные отдельным исполнителям или эпохам, музыкально-образовательные программы. Дуэт постоянный участник мероприятий Самарской кирхи.