Самарская группа «Вместе» - финалисты проекта «Движение патриотической песни»!

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Группа ранее записала кавер-трек «Мои ясные дни», на который был снят музыкальный клип с участием Олега Газманова.

Премьера состоялась на творческом вечере «Клуба Интеграция», а уже сегодня его можно посмотреть на основных стриминговых площадках.

«Эта песня – лейтмотив нашего детства! Она близка нам по духу и стилю – мы тоже любим все позитивное и светлое. И нам очень важно и радостно, что именно Олег Газманов оценил нашу аранжировку и вариант исполнения», - рассказал Дмитрий Рубин, участник группы «Вместе».

Проект «Движение патриотической песни» осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.