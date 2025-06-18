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Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!

18 июня 2025 14:02
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Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!

29 июня Самарская филармония приглашает ценителей высокого искусства на грандиозное Закрытие сезона 84- сезона. Зрителей ждет блистательный гала-концерт с участием ведущих солистов оперных театров Европы!

 Самарская земля «взрастила» настоящую звезду мировой оперы — Екатерину Лёхину! Выпускница Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова, она покорила мир своим «хрустальным» колоратурным сопрано. Победа на конкурсе «Санкт-Петербург» открыла ей двери в Венскую народную оперу, а триумф на «Опералии», где сам Пласидо Доминго был покорен ее талантом, вознес ее на вершину оперного Олимпа. В 2011 году Екатерина Лёхина стала обладательницей премии «Грэмми» за исполнение главной роли в опере «Любовь издалека». Сегодня ее голос звучит на лучших сценах мира — от Вены до Пекина. И теперь, спустя годы, она возвращается в родную Самару, чтобы подарить своим землякам незабываемый вечер!

Еще один уроженец Самары, Алексей Курсанов, также начинал свой путь в Самарском музыкальном училище им. Д.Г. Шаталова (класс Виктора Козлова). После обучения в Академии хорового искусства им. В.С. Попова Алексей Курсанов стремительно ворвался в мир оперы. Солист Майнингенского государственного театра, выпускник оперной студии Баварской национальной оперы, приглашённый солист Баварской оперы, Кассельского театра и Россиниевского оперного фестиваля — его талант признан на самых престижных сценах Европы.

Вечер пройдет в сопровождении Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Дениса Власенко, чья энергия и профессионализм придают концерту особый блеск.

В программе концерта: Захватывающие увертюры из всемирно известных опер, арии, раскрывающие красоту и глубину человеческих чувств, завораживающие дуэты, полные любви, ревности и надежды, зажигательные сарсуэлы, дарящие яркие краски испанской страсти и Неаполитанские песни, пропитанные солнцем Италии и духом свободы.

Проводником в мир оперы станет лектор-музыковед Ирина Цыганова, которая раскроет секреты великих композиторов и их шедевров.

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Теги: Мероприятия

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