Самара станет участником Международного музыкального фестиваля «Россия – Вселенная звука»

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13 октября 2022 года концертом Иранской классической музыки «Непройденные пути» в Малом зале Московской консерватории открывается Третий этап Международного музыкального фестиваля «Россия – Вселенная звука».

Этот масштабный и остро необходимый в современный ситуации культурный проект начался ещё в мае с приездом в Москву гостей с самого северо-восточного побережья нашей страны — ансамбля эскимосского танца «Атасикун» из Анадыря. Очень сильная и незнакомая доселе энергия буквально «обнулила» слуховой опыт пресыщенной московской публики и задала тон всему потоку фестивальных событий, хлынувшему в Москву из десяти регионов России: Республики Алтай, Бурятии, Дагестана, Якутии, Татарстана, Тывы, Сахалина, Таймыра, Чукотки, Самарской области.

Фестиваль «Россия – Вселенная звука», затеянный Московской консерваторией совместно с Фондом развития творческих инициатив и поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, сразу же заявил о своей главной цели — вовлечении как можно большей части населения России в обсуждение вопроса многонационального состава нашего общества и в создании возможностей для непосредственного диалога представителей разных культур друг с другом, чтобы люди смогли больше узнать друг о друге, научились слушать, слышать, понимать и уважать друг друга, невзирая на различия в этнической принадлежности, языках и обычаях.

В сценарии фестиваля намечены три этапа. Первый, московский (май-июль), собрал в столице разноцветную россыпь звучаний, традиций, языков – всего около тридцати концертов, лекций, творческих встреч, многие из которых транслировались в прямом эфире и до сих пор доступны для просмотра. В итоге мероприятия Первого этапа посетили более 4 400 человек, а суммарное количество просмотров трансляций в социальных сетях превысило 800 тысяч.

Второй этап фестиваля (август-сентябрь) связан с общественно-познавательной работой. И хотя концертную эстафету форума подхватил фестиваль-спутник под названием «Собираем друзей», параллельно ему шли исследовательские и социально-аналитические процессы: две процедуры под одинаковым названием «Что Вы знаете о своих соседях по стране?»: анонимный социальный опрос и всероссийский конкурс.

Результаты опроса проанализированы и опубликованы на сайте FRTI.SU и странице Фестиваля «Россия — Вселенная звука» ВКонтакте. Результатом первого, заочного тура всероссийского конкурса, в котором приняли участие 135 человек, стало выявление 11 победителей. Они приглашены Фестивалем в г. Самару, где им предстоит очно участвовать во Втором туре (Полуфинале) конкурса (17 октября). Победители этого тура отправятся дальше, в Махачкалу для продолжения состязаний.