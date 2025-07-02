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Самара присоединилась к Всероссийскому проекту #МУЗЫКАВМЕСТЕ

2 июля 2025 10:51
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Самара присоединилась к Всероссийскому проекту #МУЗЫКАВМЕСТЕ

Всероссийский музыкальный проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запустил новую серию — «#ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ. С любовью из Поволжья!».

В рамках проекта в 14 регионах Приволжского федерального округа будут записаны 7 уникальных музыкальных композиций в формате живого исполнения на фоне знаковых культурных, природных и этнографических достопримечательностей.

На этой неделе съёмки пройдут в Самаре. Среди участников проекта наши творческие земляки — Дмитрий Жохов, вокалист кавер-группы «Ананасы», струнный квартет Anima Евгений Фомичев, ансамбль гитарной музыки «Резонанс», ансамбль народных инструментов «Волга — фолк Бэнд» и другие.

«Проект направлен на укрепление межнациональных связей, сохранение культурного наследия, популяризацию народной музыки и развитие чувства сопричастности и гордости за родной край. Реализуется в сотрудничестве с проектом ДНК РОССИИ и отражает основные ценности Российской цивилизации. Огромную помощь оказывают аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации по Приволжскому Федеральному округу и администрации регионов», — рассказали организаторы проекта.

В основе проекта лежит идея живого музыкального взаимодействия. Команда проекта с мобильным комплектом звукозаписывающего и съёмочного оборудования записывает талантливых исполнителей из разных уголков России и мира, объединяя их в одной музыкальной композиции. Результатом становится живой и неповторимый калейдоскоп лиц, голосов и городов, складывающийся в яркий портрет нашей прекрасной страны.

Автор и руководитель проекта — Тимур Ведерников, заслуженный артист Ингушетии, музыкант, композитор, певец и продюсер. Постоянный участник телевизионных шоу «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души»: «Я очень рад объехать с проектом «Музыкавместе» Приволжский Федеральный округ. Главное, что я понял – здесь живут очень талантливые люди! Приволжский регион уникален по своему этническому и культурному многообразию. И я уверен, что видеоролики, которые мы сделаем, станут ярким событием и покажут стране и всему миру, как прекрасно Поволжье и люди, живущие в нём!

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