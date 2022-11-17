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С 21 по 25 ноября в Самаре пройдет XV Международный кинофестиваль «Соль земли»

17 ноября 2022 20:29
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Кинофорум продолжает подвижническую деятельности первых самарских кинематографистов, стремящихся показать всю полноту окружающего мира.

С 21 по 25 ноября в Самаре пройдет XV Международный кинофестиваль «Соль земли», который объединяет сценаристов, операторов, режиссеров России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Грузии, Сербии и других стран.

Учредителем кинофестиваля «Соль земли» является СООФ «Поволжский общественный историко-культурный фонд».

Фестиваль проводится при поддержке Правительства Самарской области, Администрации г. о. Самара и Клуба Почетных Граждан Самарской области.

Кинофорум продолжает подвижническую деятельности первых самарских кинематографистов, стремящихся показать всю полноту окружающего мира.  Организаторы фестиваля ставят своей целью поддержку, поощрение и объединение мастеров документального кино, чьи фильмы проникнуты любовью к России, к своему народу.

В этом году в адрес фестиваля пришло более 500 работ, в конкурсную программу вошли 55 документальных картин, представленные в пяти номинациях «Здесь и сейчас», «Времена не выбирают», «Русский собор», «Чти отца твоего и матерь твою», «Камо грядеши?..». Среди них фильм об одном из старейших деятелей культуры: советском и российском актере театра и кино, театральном режиссере, легендарном директоре Театра на Таганке – Николае Лукьяновиче Дупаке, которому исполнился 101 год. Многие фильмы бросают вызов традиционному взгляду на общепринятые вещи – это фильм «Свобода», где герои — молодые люди, выходят за рамки и границы общественных установок и «50 оттенков толерантности» — по-новому трактующий это уже изрядно «затертое»  понятие. По-прежнему актуальна экологическая тема представленная в фильме «На дне» и пример как можно жить в гармонии с природой в фильме «Ой вы кони..». Главным во всех фильмах остается человек, отстаивающий своё право жить полноценной жизнью несмотря ни на какие проблемы  и опасности. Яркое подтверждение этому фильмы «Ученик Гиппократа», «Черный вагон», «Сильные люди» и другие.  В программу фестиваля были отобраны картины Самарских кинодокументалистов. Фильм «Волжские ворота» — футбольная биография, в которую вошли громкие международные победы и досадные поражения, и фильм «Домовой» о судьбе и жизни Заслуженного артиста России Олега Белова.

Пятнадцатый юбилейный кинофестиваль «Соль земли» представляет широкий спектр тем: от истории легендарного Юрия Хоя и группы «Сектор газа» до использования чипов в реабилитации и последующей жизни человека.  Фильмы о вере, традиционных семейных ценностях, о подвижниках благочестия представлены такими работами, как «Свет на колокольне», «Земной мир отца Андрея», «Чечня и мир». Фильмы о военном противостоянии в Украине и Нагорной Карабахской области  представлены фильмами «Квартет» и «Камни».

Примечательно, что история картин-участников не ограничивается фестивальными показами. Вот уже два года, как в школьной программе появился «Документальный урок» — фильмы из архива фестиваля «Соль Земли» смотрят и обсуждают учащиеся Самарской области, учатся любви и мужеству, взаимопониманию, уважению, вере в добро!

В течение фестивальных дней у самарцев и гостей города есть прекрасная возможность посетить бесплатные киносеансы и увидеть лучшие образцы современного документального кино. А также встретиться с авторами фильмов, задать им свои вопросы и напрямую пообщаться с гостями — Народными и Заслуженными артистами России.

Участниками и гостями кинофестиваля будут известные кинематографисты и деятели культуры:

Антон Макарский —  актер театра и кино, музыкант (Москва);

Сергей Маховиков – актер театра и кино, Заслуженный артист РФ (Москва);

Галина Адамович – режиссёр, призер международных и российских фестивалей, член Белорусского союза кинематографистов (Минск);

 Николай Волков – кинооператор, Заслуженный деятель искусств РФ (г. Санкт-Петербург);

 Святослав Ушаков —  режиссер, аниматор, сценарист;

 Сергей Астахов – кинооператор, лауреат Государственных премий, призер международных и российских фестивалей, член гильдии кинооператоров России.

Главной фестивальной площадкой традиционно станет ЦРК «Художественный».

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