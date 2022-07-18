С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина

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Фестиваль послужит вовлечению молодёжи в Грушинское движение. В частности, здесь состоится знаковое мероприятие федерального значения - Слёт лидеров Общероссийского детско-молодёжного движения авторской песни «Многоголосье», который официально внесён в программу Года культурного наследия народов России. В нём примут участие руководители и юные участники клубов из 18-ти фестивальных центров страны.

Организатор фестиваля – Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина. Клуб создан в 1967 году еще самим Валерием Грушиным и является историческим инициатором и организатором знаменитого Грушинского фестиваля.

На фестивале будет много нового, начиная с его лозунга - «Подвиг, Песня и Туризм», где каждое слово определяет целый спектр мероприятий патриотического, творческого и спортивного направлений. Туризм – это стремление к свободе через покорение пространства и возможность обрести стоящих друзей. Песня в широком смысле – это возможность явить себя миру через самодеятельное творчество. Подвиг – это, в первую очередь, память о мужестве и самоотверженности Валерия Грушина, а также общественная активность и подвижничество, которые сегодня особо необходимы Родине.

Фестиваль будет наполнен концертами. Один из них – заключительный Всероссийского детско-молодёжного фестиваля авторской песни «Зелёная карета». Знаковым событием станет возвращение на Грушинскую поляну известного творческого проекта «О!стров» фестиваля «Платформа» (Москва) под руководством Андрея Козловского, автора знаменитого гимна «Гора, гори!». Концерты этих артистов станет подарком для слушателей.

Состоится конкурс авторов-исполнителей, финальная часть которого впервые пройдет в виде открытого концерта на большой сцене. Победители конкурса наряду мастерами жанра примут участие в знаменитом традиционном ночном концерте на Гитаре, который по интернету увидят любители бардовской песни всей России.

На фестивале будет работать традиционная сцена «Победа». Она впервые объединит концерты коллективов с детско-юношеским репертуаром и выступления исполнителей военно-патриотических песен. Традиционная сцена творческих встреч «Чайхана» как всегда порадует юмористическими песнями. Известные авторы-исполнители дадут для начинающих мастер-классы в Грушинской академии. Передвижная экспозиция клубного музея продолжит знакомить участников фестиваля с историей жизни и подвига Валерия Грушина.

Кроме этого впервые за много лет пройдут соревнования на водных и пеших дистанциях, которые организует Самарская областная федерация спортивного туризма. Состоятся соревнования по игровым видам спорта, включая культовый матч «Сборная Самары – Сборная Мира».

В программе примет участие старейший на планете стройотряд «Витязи», попавший в книгу рекордов Гиннесса. Отряд мечтает восстановить на фестивале лагерь КуАИ, куда приглашаются для встреч выпускники этого славного института. Отряд «Лиза Алерт» проведёт встречу с руководителями объединений, которые проводят экскурсии на природе. Ожидается участие лагерей поисковых отрядов, которым есть что рассказать о подвиге народа в Великой Отечественной войне.

Всего, что ждёт участников, здесь перечислить не получится. Главное, что привлекает к участию в нём, - фестиваль обновляется, чтобы вдохновить участников атмосферой и смыслами, как это было, когда Грушинский был молод.

Фестиваль традиционно бесплатный для участников. Он состоится при поддержке правительства Самарской области.

Следите за новостями фестиваля в группе: vk.com/public187313643. Здесь же можно заявить о желании реализовать свои творческие идеи.



