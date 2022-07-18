С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина

Я нашел ошибку
Главные новости:
Представители Самарской области завоевали 10 медалей.
В Тольятти прошел Кубок России по парусному спорту
Керефов, который, по данным следствия, приобрел два килограмма наркотиков, расфасовал и продавал через даркнет, был арестован 7 июля Люберецким судом Московской области.
Арестованный за наркотики проректор таможенной академии покончил с собой в СИЗО
19 июля в 16:00 музей им. П.В.Алабина откроет выставку авторских кукол Ирины Верхградской.
Предстоящие культурные события недели в СО
В соревнованиях приняли участие свыше 60 сильнейших пляжников страны.
На песчаных кортах Самары завершился третий этап Кубка России по пляжному теннису
Срок приема – до 25 июля.
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости передать показания приборов учета ГВС
На сегодня при содействии ЦУР Самарской области в нашем регионе развивается проект «Политики новой волны».
В регионе при содействии ЦУР создано более 300 официальных групп муниципалитетов, министерств и личных страниц глав администраций в социальных сетях
Не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой.
В Самарской области ожидается максимальная температура воздуха +35 С
В командных соревнованиях по сабле среди женщин, золотую медаль завоевала фехтовальщица Мария Зинюхина из Самарской области.
В Минске завершился Открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию на саблях
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.83
-0.43
EUR 57.89
-0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Тольятти прошел Кубок России по парусному спорту
В Тольятти состоялся XV Фестиваль искусств “Тремоло”
Росреестр СО: состоится прямая линия с начальником отдела регистрации земельных участков Павелом Найдовским
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина

18 июля 2022 12:47
232
С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина

Фестиваль послужит вовлечению молодёжи в Грушинское движение.  В частности, здесь состоится знаковое мероприятие федерального значения - Слёт лидеров Общероссийского детско-молодёжного движения авторской песни «Многоголосье», который официально внесён в программу Года культурного наследия народов России.  В нём примут участие руководители и юные участники клубов из 18-ти фестивальных центров страны.

Организатор фестиваля – Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина.   Клуб создан в 1967 году еще самим Валерием Грушиным и является историческим инициатором и организатором знаменитого Грушинского фестиваля.   

На фестивале будет много нового, начиная с его лозунга - «Подвиг, Песня и Туризм», где каждое слово определяет целый спектр мероприятий патриотического, творческого и спортивного направлений. Туризм – это стремление к свободе через покорение пространства и возможность обрести стоящих друзей.  Песня в широком смысле – это возможность явить себя миру через самодеятельное творчество.  Подвиг – это, в первую очередь, память о мужестве и самоотверженности Валерия Грушина, а также общественная активность и подвижничество, которые сегодня особо необходимы Родине.  

Фестиваль будет наполнен концертами.  Один из них – заключительный Всероссийского детско-молодёжного фестиваля авторской песни «Зелёная карета».  Знаковым событием станет возвращение на Грушинскую поляну известного творческого проекта «О!стров» фестиваля «Платформа» (Москва) под руководством Андрея Козловского, автора знаменитого гимна «Гора, гори!».  Концерты этих артистов станет подарком для слушателей.

Состоится конкурс авторов-исполнителей, финальная часть которого впервые пройдет в виде открытого концерта на большой сцене.  Победители конкурса наряду  мастерами жанра примут участие в знаменитом традиционном ночном концерте на Гитаре, который по интернету увидят любители бардовской песни всей России.  

На фестивале будет работать традиционная сцена «Победа».  Она впервые объединит концерты коллективов с детско-юношеским репертуаром и выступления исполнителей военно-патриотических песен.  Традиционная сцена творческих встреч «Чайхана» как всегда порадует юмористическими песнями.  Известные авторы-исполнители дадут для начинающих мастер-классы в Грушинской академии.  Передвижная экспозиция клубного музея продолжит знакомить участников фестиваля с историей жизни и подвига Валерия Грушина.  

Кроме этого впервые за много лет пройдут соревнования на водных и пеших дистанциях, которые организует Самарская областная федерация спортивного туризма.  Состоятся соревнования по игровым видам спорта, включая культовый матч «Сборная Самары – Сборная Мира».  

В программе примет участие старейший на планете стройотряд «Витязи», попавший в книгу рекордов Гиннесса.  Отряд мечтает восстановить на фестивале лагерь КуАИ, куда приглашаются для встреч выпускники этого славного института.  Отряд «Лиза Алерт» проведёт встречу с руководителями объединений, которые проводят экскурсии на природе.  Ожидается участие лагерей поисковых отрядов, которым есть что рассказать о подвиге народа в Великой Отечественной войне.

Всего, что ждёт участников, здесь перечислить не получится.  Главное, что привлекает к участию в нём, - фестиваль обновляется, чтобы вдохновить участников атмосферой и смыслами, как это было, когда Грушинский был молод.

Фестиваль традиционно бесплатный для участников.  Он состоится при поддержке правительства Самарской области.   

Следите за новостями фестиваля в группе: vk.com/public187313643.  Здесь же можно заявить о желании реализовать свои творческие идеи.


 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
18 июля 2022, 13:51
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
Он станет драйвером развития научного и инновационного потенциала Самарской области. Общество
107
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
17 июля 2022, 10:44
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
Базовым металлургическим предприятием губернии является наш Самарский металлургический завод. Общество
501
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
15 июля 2022, 12:14
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
Результаты, которые получили самарские выпускники 2022 года, сопоставимы с прошлым годом. Образование
985
В центре внимания
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
18 июля 2022  13:51
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
103
С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина
18 июля 2022  12:47
С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина
226
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
17 июля 2022  10:44
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
501
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
15 июля 2022  12:14
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
985
В
15 июля 2022  11:12
В "РКС-Самара" обновили список адресов, где происходят частые засоры по вине жителей
585
Весь список