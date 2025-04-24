С 15 по 18 мая Самара примет Международный конкурс «Виват, Баян!»

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Областная столица вновь примет участников конкурса «Виват, Баян!». Об этом стало известно от правительства региона.

Конкус пройдет с 15 по 18 мая 2025 года в ОДО. Руководителем мероприятий выступит Сергей Войтенко.

Всего в конкурсе примут участие 269 человек самомго разного возраста — от 8 до 69 лет. В Самару приедут представители разных стран — Казахстана, Сербии, Китая и Канады.

Престижный конкурс, бессменным руководителем которого является заслуженный артист России, певец, музыкант и композитор Сергей Иванович Войтенко, способствует совершенствованию профессионального мастерства молодых музыкантов, выявлению талантливых исполнителей, а также популяризации и развитию отечественной музыкальной культуры.

В рамках конкурса ежедневно будут проходить вечерние концерты, на которых выступят выдающиеся исполнители

15 мая - «Виват, чемпионы!» – концерт с участием победителей конкурса «Виват, Баян!» разных лет и разных стран.

16 мая - «Вечер дуэтов» – казахстанский баянист Самгар Толкынхан в дуэте со скрипачкой Енлик Касымбековой, а также московский дуэт аккордеонисток «Appassionato duo».

17 мая - «Ностальгия по СССР» – Айдар Салахов и его трио представят программу из популярных мелодий и песен советской эпохи в авторских аранжировках.

18 мая - «Джаз и танго» – Известный Нью-Йоркский джазовый аккордеонист Николай Байн с группой и столичный бандонеонист Максим Федоров в дуэте с гитаристом исполнят программу в стиле джаз и танго.