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С 14 по 20 августа в Самаре пройдет 3-я Самарская квартирная триеннале, череда выставок и экскурсий по домам и мастерским художников.

Первая триеннале прошла в 2017 году, и в ней приняли участие 21 площадка, которые были объединены в маршруты, по которым ходили зрители.

В этом году организаторы получили 34 заявки, а география триеннале раскинулась от ул. Белорусской на Сухой Самарке до ТЦ Амбара и ул. Ташкентской. Как и в прошлые годы, в программу вошли самые разнообразные локации с самой разной программой: театр, музыка, живопись, графика, фотография, тотальная видеоинсталляция и даже игра в карты.

Неделя триеннале стартует в квартире на ул. Осипенко, где Екатерина Оленина устроит выставку «Без лица», посвященную культуре интернет-объявлений. Ярким завершением первого дня будет визит в мастерскую художников объединения «НуМыЖы», где нас ждет выставка «Плач Накано», дань уважения японскому композитору Рюити Сакамото, и концерт группы «Оркестр имени ДавораДуймовича».

Во вторник и в среду можно будет погулять по ул. Куйбышева, заглядывая во дворы и квартирные галереи, где вас ждут выставки молодых художников. 16 августа – обязательно посетить презентацию арт-этажа на ул. Водников и выставку реди-мейдов от трансгеографического объединения «Красный кружок» в знаковой квартирной галерее Оксаны Стоговой.

В четверг вы можете стартовать с личной вставки Анны Афанасьевой «Одна_комнатная» на Ново-Садовой и в конце оказаться на встрече с московским куратором в квартирной галерее ОССИ «Ми» на Ташкентской. Или вместо этого побывать в гаражном кооперативена открытии «филиала музея «Гараж»», который организовали «Последние русские художники», а финишировать уже в ТЦ Амбар в компании стрит-артистов объединения «Aksometry LAB».

18 августа двери можно будет побывать на выставке-перформансе «Рисование телом» и спуститься на склад антиквариата и закончить вечер в Доме 77.

19 августа можно начать день с визита к ведущим кураторам Самары, или поехать на ул. Енисейскую к Елене Смирновой, где в форме прогулки-экскурсии от дома до дедушкиного гаража переплетутся творчество и семейные предания.

В последний день триеннале вы сможете попасть на презентацию «Эдема» Василия Ничипорука и Евгения Сорокина, и выставку Кирилла Гурова и Савелия Макарова в квартирной галерее на ул. Ерошевского, и пробежаться по всем тем локациям, на которые не успели в выходные.

Площадки-участники объединены в ежедневные маршруты. Вы можете присоединиться к гиду в удобном для вас месте или посетить отдельные мероприятия, согласно расписанию.

Особо указаны площадки, которые требуют регистрации.

Полная программа триеннале на сайте галереи и в ее соцсетях.