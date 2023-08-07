Я нашел ошибку
Главные новости:
С 14 по 20 августа в Самаре пройдет 3-я Самарская квартирная триеннале
С 14 по 20 августа в Самаре пройдет 3-я Самарская квартирная триеннале
«Зажигаем не по-детски»: в Самаре прошёл танцевальный вечер для старшего поколения
«Зажигаем не по-детски»: в Самаре прошёл танцевальный вечер для старшего поколения
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
Проект «Национальность.ru» приглашает в путешествие
Проект «Национальность.ru» приглашает в путешествие
Подросток без прав сбил девочку на велосипеде в Шигонском районе
Подросток без прав сбил девочку на велосипеде в Шигонском районе
Антарктида потеряла морской лед размером с Аргентину
Антарктида потеряла морской лед размером с Аргентину
Двух пешеходов сбили за день в Самарской области
Двух пешеходов сбили за день в Самарской области
В Самарской области завершилась стратегическая сессия по созданию международного межвузовского кампуса
В Самарской области завершилась стратегическая сессия по созданию международного межвузовского кампуса
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.81
1.03
EUR 103.84
1.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С 14 по 20 августа в Самаре пройдет 3-я Самарская квартирная триеннале

7 августа 2023 18:44
62
С 14 по 20 августа в Самаре пройдет 3-я Самарская квартирная триеннале

С 14 по 20 августа в Самаре пройдет 3-я Самарская квартирная триеннале, череда выставок и экскурсий по домам и мастерским художников.

Первая триеннале прошла в 2017 году, и в ней приняли участие 21 площадка, которые были объединены в маршруты, по которым ходили зрители.

В этом году организаторы получили 34 заявки, а география триеннале раскинулась от ул. Белорусской на Сухой Самарке до ТЦ Амбара и ул. Ташкентской. Как и в прошлые годы, в программу вошли самые разнообразные локации с самой разной программой: театр, музыка, живопись, графика, фотография, тотальная видеоинсталляция и даже игра в карты.

Неделя триеннале стартует в квартире на ул. Осипенко, где Екатерина Оленина устроит выставку «Без лица», посвященную культуре интернет-объявлений. Ярким завершением первого дня будет визит в мастерскую художников объединения «НуМыЖы», где нас ждет выставка «Плач Накано», дань уважения японскому композитору Рюити Сакамото, и концерт группы «Оркестр имени ДавораДуймовича».

Во вторник и в среду можно будет погулять по ул. Куйбышева, заглядывая во дворы и квартирные галереи, где вас ждут выставки молодых художников. 16 августа – обязательно посетить презентацию арт-этажа на ул. Водников и выставку реди-мейдов от трансгеографического объединения «Красный кружок» в знаковой квартирной галерее Оксаны Стоговой.

В четверг вы можете стартовать с личной вставки Анны Афанасьевой «Одна_комнатная» на Ново-Садовой и в конце оказаться на встрече с московским куратором в квартирной галерее ОССИ «Ми» на Ташкентской. Или вместо этого побывать в гаражном кооперативена открытии «филиала музея «Гараж»», который организовали «Последние русские художники», а финишировать уже в ТЦ Амбар в компании стрит-артистов объединения «Aksometry LAB».

18 августа двери можно будет побывать на выставке-перформансе «Рисование телом» и спуститься на склад антиквариата и закончить вечер в Доме 77.

19 августа можно начать день с визита к ведущим кураторам Самары, или поехать на ул. Енисейскую к Елене Смирновой, где в форме прогулки-экскурсии от дома до дедушкиного гаража переплетутся творчество и семейные предания.

В последний день триеннале вы сможете попасть на презентацию «Эдема» Василия Ничипорука и Евгения Сорокина, и выставку Кирилла Гурова и Савелия Макарова в квартирной галерее на ул. Ерошевского, и пробежаться по всем тем локациям, на которые не успели в выходные.

Площадки-участники объединены в ежедневные маршруты. Вы можете присоединиться к гиду в удобном для вас месте или посетить отдельные мероприятия, согласно расписанию.

Особо указаны площадки, которые требуют регистрации.

Полная программа триеннале на сайте галереи и в ее соцсетях.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
7 августа 2023  18:21
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
73
В Самарской области завершилась стратегическая сессия по созданию международного межвузовского кампуса
7 августа 2023  16:53
В Самарской области завершилась стратегическая сессия по созданию международного межвузовского кампуса
124
В Самарской области создан первый в России региональный научно-производственный центр гражданских БАС
7 августа 2023  11:03
В Самарской области создан первый в России региональный научно-производственный центр гражданских БАС
413
«Кинель – важный город для региона и страны»: Дмитрий Азаров вместе с земляками отметили день рождения Кинеля
6 августа 2023  10:37
«Кинель – важный город для региона и страны»: Дмитрий Азаров вместе с земляками отметили день рождения Кинеля
612
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
4 августа 2023  17:09
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
962
Весь список