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Ряд театров Самарской области оснастили новым оборудованием

28 февраля 2024 12:31
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Ряд театров Самарской области оснастили новым оборудованием

В рамках национального проекта «Культура» в 2023 году четыре театра получили современное оборудование.

Самарский академический театр драмы им. Горького приобрел два комплекта светового оборудования, включающих 60 приборов разного типа для художественного освещения со встроенным симулятором цветных фильтров и подвижной проекцией изображений.

В 2023 году помимо областного театра драмы, световым и звуковым оборудованием оснастили еще три муниципальных театра. Так в театре драмы «КАМЕРНАЯ СЦЕНА» установлено световое, звуковое, проекционное оборудование, новые кресла для зрительного зала. Сценический свет и звук – неотъемлемая часть любого спектакля, комплекс значимых современных средств художественной выразительности.

Оснащен звуковым, световым и проекционным оборудованием Драматический театр "Колесо" им. Г.Б. Дроздова. Приобретены звуковой пульт, колонки, мониторы, микрофоны. Значительно пополнен парк прожекторов, установлен новый современный световой пульт. Театр закупил лазерный проектор с линзами дальнего и ближнего фокусирования.

В театре «Самарская площадь» осуществлена заметная и существенная модернизация. Приобретены светодиодные прожекторы линейного типа, вращающиеся, следящего света, компактные передатчики и приёмники беспроводного сигнала; а также проекционное оборудование (лазерный проектор), позволяющее реализовывать творческие идеи режиссёров-постановщиков, а также проводить культурно-массовые мероприятия, творческие вечера, встречи. Не менее впечатляет список звукового оборудования: цифровой микшерный пульт и стейджбоксы к нему и так далее.

Национальный проект «Культура», реализуемый по решению Владимира Путина, Президента России - это возможность не только обновить инфраструктуру учреждений культуры, но и поменять формат уже сложившийся работы, стать более современными и интересными для жителей Самарской области.
 

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