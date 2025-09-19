Русский музей открыл в Самаре выставку шедевра Ильи Репина «Бурлаки на Волге»

74

Русский музей представил выставку одного шедевра Ильи Репина из собственной коллекции. Для показа живописного произведения в Самарском областном художественном музее создано эксклюзивное экспозиционное пространство. Об истории написания «Бурлаков» гостям расскажут цифровые изображения этюдов художника, хранящихся в Русском музее, и оригинальная бурлацкая лямка из собрания Самарского художественного музея.

В торжественном открытии выставки 18 сентября приняли участие генеральный директор Русского музея Алла Манилова, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий, первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, министр культуры Самарской области Ирина Калягина, директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова, региональный управляющий АО «АЛЬФА-БАНК» Сергей Нагайцев.

«В собрании Русского музея есть такие музейные сокровища, которые относятся к абсолютным шедеврам высшего мирового класса. Они покидают постоянную экспозицию Русского музея только в исключительных случаях. В честь двух юбилеев, важных для всего Поволжья, мы приняли решение экспонировать «Бурлаков на Волге» — сакральный для всего региона шедевр Ильи Репина — именно в Самарском областном художественном музее, активном участнике Ассоциации художественных музеев России», — генеральный директор Русского музея Алла Манилова.

Экспозиция открывается в год 155-летия с момента начала работы над грандиозным полотном и 35-летия со дня открытия дома-музея Репина в селе Ширяево. Для Самары и Самарской области знаменитый в России и за её пределами образ бурлаков имеет особое значение, поэтому выставка картины из собрания Русского музея стала важнейшим культурным событием региона.

«Увидеть работу Ильи Репина воочию мне посчастливилось второй раз, но сегодня он особенный, ведь шедевр был создан именно здесь, в Самарской губернии. Никакая репродукция, даже цифровая, не дает такого полного ощущения прикосновения к искусству, как просмотр подлинника. Это совершенно другие эмоции, другая глубина оценки», — отметил Александр Фетисов, первый вице-губернатор Самарской области.

Сегодня «Бурлаки на Волге» кисти Ильи Репина считается шедевром мирового искусства и одной из самых известных работ Ильи Репина. За последние 45 лет картина выезжала из Русского музея лишь дважды: в Третьяковскую галерею и в Самару – 21 год назад. И вот полотно вновь на берегах великой реки, где оно и было создано.

Ирина Калягина, министр культуры рассказала: «Сегодня мы с гордостью открываем выставку, главным экспонатом которой стало легендарное полотно Ильи Ефимовича Репина. Картину можно увидеть в Русском музее в Санкт-Петербурге, и у нас в Самарском художественном музее. Для нас это большая честь и одновременно ответственность. Я хочу поблагодарить Аллу Юрьевну Манилову, генерального директора Русского музея и всех причастных к этому выставочному проекту за доверие и сотрудничество. Я уверена, что посетители выставки смогут прочувствовать всю силу и энергетику работы Репина».

Монументальное произведение, посвящённое тяжёлой доли народа и воспевшее его внутреннюю духовную силу, ознаменовало начало нового этапа в истории русской живописи. «Бурлаки на Волге» стали первым случаем написания жанровый сцены большого формата. История произведения «Бурлаки на Волге» тесно связана с Самарской губернией. Летом 1870 года Репин начал писать картину в селе Ширяево, где теперь работает дом-музей художника. В процессе создания картины он провел много времени с бурлаками, знакомясь с их тяжёлым трудом и жизнью, что позволило ему более точно передать атмосферу и тяжесть их существования в своем произведении.

Алла Шахматова, директор Самарского областного художественного музея делится: «Замысел картины родился у художника ещё до поездки на Волгу, и именно с ним он приехал в Ширяево. Здесь, среди живописных просторов Самарской Луки, наблюдая за жизнью бурлаков и крестьян, Репин наполнил свою идею подлинной правдой. Благодаря этюдам, зарисовкам, вниманию к судьбам простых людей полотно обрело ту силу и глубину, которая сделала его легендарным».

В Самаре выставка шедевра Ильи Репина «Бурлаки на Волге», который покидает залы Михайловского дворца лишь в исключительных случаях, продлится до 23 ноября 2025 года.

Фото: минкульт СО