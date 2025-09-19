Я нашел ошибку
Главные новости:
По всей стране продолжается набор в центры дополнительного образования: занятия проводятся по творческим, естественно-научным, техническим и гуманитарным направлениям.
Более 448 тысяч детей губернии охвачены дополнительным образованием
Особенностью фестиваля этого года является его абсолютно прикладной характер.
«Жигулёвская долина» приглашает молодёжь на конкурс инженерных решений
Адреса возможных отключений воды.
«РКС-Самара» о плановых ремонтах на неделю
Для показа живописного произведения в Самарском областном художественном музее создано эксклюзивное экспозиционное пространство.
Русский музей открыл в Самаре выставку шедевра Ильи Репина «Бурлаки на Волге»
Будет представлен проект заслуженного артиста России Юрия Бурлака «Балеты Императорского двора».
На Новой сцене Большого театра пройдут гастроли САТОБ
Главная тема в этом году «Финансовая система: вызовы и задачи».
Ольга Собещанская представила регион на Московском финансовом форуме
На сегодняшний день трансфузии компонентов донорской крови предусмотрены более чем в 65 стандартах оказания медицинской помощи.
 В регионе уделяется особое внимание оказанию трансфузиологической помощи новорожденным
Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение на площади 300 кв.м., есть угроза распространения на соседнее здание.
В Автозаводском районе Тольятти - пожаре на складе лакокрасочных материалов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.17
0.17
EUR 98.98
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Тольятти пройдет фестиваль русской национальной культуры «Русская берёзка»
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Русский музей открыл в Самаре выставку шедевра Ильи Репина «Бурлаки на Волге»

19 сентября 2025 15:52
74
Для показа живописного произведения в Самарском областном художественном музее создано эксклюзивное экспозиционное пространство.

Русский музей представил выставку одного шедевра Ильи Репина из собственной коллекции. Для показа живописного произведения в Самарском областном художественном музее создано эксклюзивное экспозиционное пространство. Об истории написания «Бурлаков» гостям расскажут цифровые изображения этюдов художника, хранящихся в Русском музее, и оригинальная бурлацкая лямка из собрания Самарского художественного музея.

В торжественном открытии выставки 18 сентября приняли участие генеральный директор Русского музея Алла Манилова, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий, первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, министр культуры Самарской области Ирина Калягина, директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова, региональный управляющий АО «АЛЬФА-БАНК» Сергей Нагайцев. 

«В собрании Русского музея есть такие музейные сокровища, которые относятся к абсолютным шедеврам высшего мирового класса. Они покидают постоянную экспозицию Русского музея только в исключительных случаях. В честь двух юбилеев, важных для всего Поволжья, мы приняли решение экспонировать «Бурлаков на Волге» — сакральный для всего региона шедевр Ильи Репина — именно в Самарском областном художественном музее, активном участнике Ассоциации художественных музеев России», — генеральный директор Русского музея Алла Манилова. 

Экспозиция открывается в год 155-летия с момента начала работы над грандиозным полотном и 35-летия со дня открытия дома-музея Репина в селе Ширяево. Для Самары и Самарской области знаменитый в России и за её пределами образ бурлаков имеет особое значение, поэтому выставка картины из собрания Русского музея стала важнейшим культурным событием региона.

«Увидеть работу Ильи Репина воочию мне посчастливилось второй раз, но сегодня он особенный, ведь шедевр был создан именно здесь, в Самарской губернии. Никакая репродукция, даже цифровая, не дает такого полного ощущения прикосновения к искусству, как просмотр подлинника.  Это совершенно другие эмоции, другая глубина оценки», — отметил Александр Фетисов, первый вице-губернатор Самарской области. 

Сегодня «Бурлаки на Волге» кисти Ильи Репина считается шедевром мирового искусства и одной из самых известных работ Ильи Репина. За последние 45 лет картина выезжала из Русского музея лишь дважды: в Третьяковскую галерею и в Самару – 21 год назад. И вот полотно вновь на берегах великой реки, где оно и было создано.

Ирина Калягина, министр культуры рассказала: «Сегодня мы с гордостью открываем выставку, главным экспонатом которой стало легендарное полотно Ильи Ефимовича Репина. Картину можно увидеть в Русском музее в Санкт-Петербурге, и у нас в Самарском художественном музее. Для нас это большая честь и одновременно ответственность. Я хочу поблагодарить Аллу Юрьевну Манилову, генерального директора Русского музея и всех причастных к этому выставочному проекту за доверие и сотрудничество. Я уверена, что посетители выставки смогут прочувствовать всю силу и энергетику работы Репина». 

Монументальное произведение, посвящённое тяжёлой доли народа и воспевшее его внутреннюю духовную силу, ознаменовало начало нового этапа в истории русской живописи. «Бурлаки на Волге» стали первым случаем написания жанровый сцены большого формата. История произведения «Бурлаки на Волге» тесно связана с Самарской губернией.  Летом 1870 года Репин начал писать картину в селе Ширяево, где теперь работает дом-музей художника.  В процессе создания картины он провел много времени с бурлаками, знакомясь с их тяжёлым трудом и жизнью, что позволило ему более точно передать атмосферу и тяжесть их существования в своем произведении.

Алла Шахматова, директор Самарского областного художественного музея делится: «Замысел картины родился у художника ещё до поездки на Волгу, и именно с ним он приехал в Ширяево. Здесь, среди живописных просторов Самарской Луки, наблюдая за жизнью бурлаков и крестьян, Репин наполнил свою идею подлинной правдой. Благодаря этюдам, зарисовкам, вниманию к судьбам простых людей полотно обрело ту силу и глубину, которая сделала его легендарным».

В Самаре выставка шедевра Ильи Репина «Бурлаки на Волге», который покидает залы Михайловского дворца лишь в исключительных случаях, продлится до 23 ноября 2025 года.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По всей стране продолжается набор в центры дополнительного образования: занятия проводятся по творческим, естественно-научным, техническим и гуманитарным направлениям.
19 сентября 2025, 16:16
Более 448 тысяч детей губернии охвачены дополнительным образованием
По всей стране продолжается набор в центры дополнительного образования: занятия проводятся по творческим, естественно-научным, техническим и гуманитарным... Общество
12
Адреса возможных отключений воды.
19 сентября 2025, 15:56
«РКС-Самара» о плановых ремонтах на неделю
Адреса возможных отключений воды. ЖКХ
61
На сегодняшний день трансфузии компонентов донорской крови предусмотрены более чем в 65 стандартах оказания медицинской помощи.
19 сентября 2025, 14:57
 В регионе уделяется особое внимание оказанию трансфузиологической помощи новорожденным
На сегодняшний день трансфузии компонентов донорской крови предусмотрены более чем в 65 стандартах оказания медицинской помощи. Здравоохранение
91
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
202
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
373
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
746
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
457
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
1846
Весь список