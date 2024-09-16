Я нашел ошибку
Главные новости:
Нефтяная промышленность Самарской области одна из базовых составляющих в экономике региона.
Самарская область входит в топ-10 регионов по объему добычи нефти
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства.
СК возбудил уголовные дела после нападения 13-летнего школьника на сверстников и учителя в школе Челябинска 
На протяжении двух месяцев самарцы смогут ответить на вопросы и выразить свое мнение для формирования новой стратегии.
В горадминистрации разрабатывают Стратегию социально-экономического развития Самары до 2036 года
В программе творческой мастерской теория и практика хореографического мастерства, лекции и просмотры спектаклей.
«Русский балет навсегда»: Илзе Лиепа проведет в Самаре творческую мастерскую
Ребятам рассказали о правах и обязанностях, которые они приобрели с получением паспорта, о необходимости бережного обращения с основным документом и поздравили с важнейшим событием в их жизни.
В Чапаевске полицейские, общественники и представители «Движения Первых» вручили паспорта подросткам
Более 300 жителей села Гавриловка будут получать помощь в новых условиях.
В селе Гавриловка Алексеевского района строится новый ФАП 
Прощание состоится 17 сентября с 11:00 до 12:00 в конференц-зале больницы имени Пирогова.
Скончалась Заслуженный врач РФ Марина Ромашева, проработавшая в больнице Пирогова более 34 лет
ПривГУПС не случайно стал героем образовательного реалити-шоу – в этом году железнодорожный университет начал процесс ребрендинга и сменил свое наименование.
Ольга Бузова расскажет о преимуществах обучения в ПривГУПС
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.93
-0.18
EUR 100.8
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Русский балет навсегда»: Илзе Лиепа проведет в Самаре творческую мастерскую
В Самаре пройдет "Неделя современных игр" от Галереи Виктория
15 сентября в Самаре состоится финал Открытого чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Русский балет навсегда»: Илзе Лиепа проведет в Самаре творческую мастерскую

16 сентября 2024 15:06
86
В программе творческой мастерской теория и практика хореографического мастерства, лекции и просмотры спектаклей.

В Самаре пройдет творческая мастерская молодых хореографов в рамках фестиваля Илзе Лиепа «Русский балет навсегда».  

27 сентября в Самаре на базе Самарского государственного института культуры стартует Творческая мастерская молодых хореографов. Это один из этапов фестиваля народной артистки РФ Илзе Лиепа «Русский балет навсегда» - культурно-просветительского и образовательного проекта, который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

Участниками проекта станут 16 молодых хореографов из Самары, Астрахани, Нижнего Новгорода, Уфы, Петрозаводска, Светлогорска и Москвы, которые были отобраны по результатам заочного отбора экспертным советом. В экспертный совет этого года вошли народная артистка РФ Илзе Лиепа, народный артист РФ Андрис Лиепа, заслуженный артист РФ, главный балетмейстер Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича Юрий Бурлака, заслуженная артистка РФ, хореограф, педагог, доцент кафедры хореографии РАТИ ГИТИС Марианна Рыжкина, режиссер-хореограф, педагог, лауреат премии Мориса Бежара Елена Богданович.  

В программе творческой мастерской теория и практика хореографического мастерства, лекции и просмотры спектаклей. Об особенностях и направлениях современного танца, классическом наследии балетного театра расскажет историк и критик, преподаватель МГАХ и РАТИ ГИТИС Виолета Майниеце. Тому как видеть музыку и слышать танец, работе хореографов с музыкальным материалом посвящены встречи с  балетоведом Яниной Гуровой и танцевальным критиком, исследователем современного  танца Светланой Улановской. В гости в «Кинобалетную гостиную» на показ фильма-балета  «Жар-птица» придет народный артист России Андрис Лиепа. Балетмейстерские практикумы проведут Юрий Бурлака, Марианна Рыжкина и Елена Богданович.

По итогам работы творческой мастерской экспертный совет отберет из 16 молодых хореографов 7 финалистов фестиваля «Русский балет навсегда». Под руководством мастеров-наставников в сезоне 2024-2025 гг. ими будут поставлены хореографические номера для спектаклей «Чайковский и фон Мекк. Па-де-де» и «Дягилев. Балет. Новый век». Наставники определят  стиль и направление каждого участника, помогут выбрать музыку и работать над постановкой номера. В дальнейшем спектакли будут показаны в разных регионах городах России, первый показ спектакля «Чайковский и фон Мекк. Па-де-де» состоится уже в ноябре этого года на сцене Астраханского Государственного Театра оперы и балета.

В работе творческой мастерской будут участвовать и 4 хореографа–победителя конкурса 2023 года. Виктория Хорошавцева, Елизавета Мазуркевич, Лилия Симонова, Даниил Благов под руководством наставников будут работать над постановкой одноактных балетов для Самарского академического театра оперы и балета им.Д.Д.Шостаковича.

Фестиваль “Русский балет навсегда” создан в 2023 году по инициативе народной артистки РФ Илзе Лиепа для развития и поддержки творчества молодых талантливых российских хореографов, стимулируя и курируя создание ими оригинальных произведений в классическом, неоклассическом и современном танцевальных стилях. Команда проекта, которая включает признанных мастеров, стремится найти героев современности среди молодых хореографов и представить их работы самой широкой аудитории по всей России.

 

Фото прелоставлено пресс-службой проекта

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ходе торжественной церемонии более ста сотрудников были удостоены федеральных и региональных наград.
13 сентября 2024, 16:57
Научно-исследовательский институт «Экран» празднуют 75-летие 
В ходе торжественной церемонии более ста сотрудников были удостоены федеральных и региональных наград. Общество
754
По словам самих участниц, встреча помогла увидеть и услышать реальные примеры того, что совмещать предпринимательство и заботу о семье возможно.
13 сентября 2024, 16:46
В Самарской области состоялась конференция для женщин, которые совмещают бизнес и материнство
По словам самих участниц, встреча помогла увидеть и услышать реальные примеры того, что совмещать предпринимательство и заботу о семье возможно.   Общество
669
К премьере создано более тысячи эскизов, пошито более 400 костюмов.
06 сентября 2024, 15:56
В САТОБ состоялась премьера оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха
К премьере создано более тысячи эскизов, пошито более 400 костюмов. Культура
1296
В центре внимания
В Самарской области состоялся военно-исторический фестиваль
15 сентября 2024  20:15
В Самарской области состоялся военно-исторический фестиваль "Линия фронта": фото
514
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
15 сентября 2024  13:57
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
559
Вячеслав Федорищев поздравил работников лесного хозяйства региона с профессиональным праздником
15 сентября 2024  12:54
Вячеслав Федорищев поздравил работников лесного хозяйства региона с профессиональным праздником
489
Ночью и утром 15 сентября в Самарской области ожидается туман
14 сентября 2024  12:36
Ночью и утром 15 сентября в Самарской области ожидается туман
576
Вячеслав Федорищев принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Уставу Самарской области и официально вступил в должность губернатора региона.
13 сентября 2024  16:35
Состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
1775
Весь список