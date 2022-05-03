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Россияне не смогут отдать голоса за участников песенного конкурса "Евровидение", который пройдет в Турине с 10 по 14 мая, так как Россия в мероприятии не участвует. Об этом журналистам во вторник сообщил исполнительный продюсер Клаудио Фазуло, передает ТАСС.

"Голосование возможно лишь в тех странах, представители которых участвуют в конкурсе. Так как Россия не участвует, то голосовать с территории России будет невозможно", - сказал он.

На вопрос ТАСС, почему российскому агентству, освещающему крупные международные события за рубежом через свои представительства, было отказано в аккредитации, продюсер Симона Марторелли затруднилась ответить, указав, что "это решение Европейского вещательного союза", выступающего основным организатором песенного конкурса. Ранее в его штаб-квартире в Женеве также отказались дать разъяснения причин отказа журналистам.

25 февраля Европейский вещательный союз объявил, что в связи с событиями на Украине Россия не будет представлена на "Евровидении". На следующий день Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом "Останкино" объявили о своем выходе из этой организации.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alessandro Di Marco/"Известия"