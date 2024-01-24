Россиян научат создавать предметы искусства из отходов

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Такую возможность получат финалисты конкурса «Зеленый квадрат».

Россияне могут подать на конкурс арт-объектов «Зеленый квадрат» эскизы и получить шанс пройти обучение на площадке арт-кластера «Таврида». Российский экологический оператор разъяснил требования для участия в конкурсе.

«Мы принимаем на конкурс „Зеленый квадрат“ эскизы в любом формате. Те, кто пройдет в финал, смогут создать по своим эскизам арт-объекты в рамках образовательной программы арт-кластера „Таврида“ в Крыму. Может показаться, что лучше всего в экономике замкнутого цикла и переработке разбираются сотрудники предприятий по обращению с отходами. Но на самом деле все люди каждый день сталкиваются с этой сферой, когда что-то покупают или относят пакет с мусором в бак, поэтому в конкурсе могут участвовать все граждане России, а не только художники», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Принять участие в конкурсе могут граждане РФ старше 18 лет, а также граждане иностранных государств.

Принимаются эскизы в любом формате с указанием материалов арт-объекта либо фотографии готового арт-объекта.

«Лучшие авторы примут участие в очной образовательной программе Академии „Меганом“ арт-кластера „Таврида“ в феврале. На этой площадке победители вместе с известными художниками и профессионалами создадут на основе своих эскизов или концептов готовые арт-объекты», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Подать заявку для участия и ознакомиться с условиями можно на сайте конкурса .

Академия творческих индустрий «Меганом» (проект арт-кластера «Таврида») — круглогодичный образовательный центр для деятелей культуры, искусства и творческих индустрий, расположенный в Крыму в бухте Капсель.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.

Пресс-служба ППК РЭО