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#Россия_Мы: национальные творческие коллективы Самарской области присоединились к всероссийскому флешмобу

15 марта 2022 16:19
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Цель творческой эстафеты – напомнить народам России об их единстве. 

Армяне, татары, мордва, таджики, киргизы и еще десяток национальных домов Самарской области приняли участие в акции поддержки российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Масштабный проект #Россия_Мы был запущен в Ростове-на-Дону. Акция представляет из себя танцевальный флешмоб, который снимают в разных регионах. 

Цель творческой эстафеты – напомнить народам России об их единстве. 

«Я – лакец. Я – дагестанец. Я – чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин… Я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России», – сказал Владимир Путин. 

Вдохновленные словами Президента, танцевальные коллективы страны показывают, что люди могут говорить на разных языках, но объединяет их язык танца, а главное – любовь к Родине. Алсу Белинова, участница татарского народного ансамбля танца, песни и поэзии «Ялкынлы Яшьлек», уверена, что быть едиными в такой сложный период – очень важно для всех граждан страны. 

«Мы должны об этом не только говорить, мы должны об этом кричать, что мы живем в России, что мы поддерживаем все наши национальные традиции. И мы рады, мы счастливы, что мы живем в России, что мы можем говорить на разных языках, можем надевать разные одежды, слушать разную музыку и при этом оставаться одним большим дружным народом». 

Кроме татарского коллектива во флешмобе приняли участие еще 16 ансамблей:

Государственное казенное учреждение Самарской области «Дом дружбы народов»;

Самарская региональная общественная организация Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ» («СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»);

Танцевальный ансамбль Dag-Dance – Самарская областная общественная организация «Культурный центр Дагестан»;

Общественная организация «Региональная национально-культурная автономия таджиков Самарской области»;

Общественная организация Самарской области Региональный центр немецкой культуры «Надежда»;

Самарская региональная общественная организация «Армянская община»;

Самарская региональная общественная организация «Гуманитарная ассоциация туркменского землячества в Поволжье»;

Народный осетинский вокально-хореографический ансамбль «Амонд» - Самарская областная общественная организация «Осетинский национально-культурный центр «Алания»;

Башкирский ансамбль танца «Ляйсан» г.Самары – Общественная организация «Курултай (конгресс) башкир» города Самары;

Самарская региональная общественная организация «Центр культуры «Казахи Самары»;

Региональная общественная организация «Самарское областное чувашское культурное общество «ПЕХИЛЬ» («Благословение»);

Общественная организация «Региональная мордовская национально-культурная автономия» Самарской области;

Киргизский танцевальный коллектив «Жас-Гулдери» («Осенний цветок»);

Региональное отделение общероссийской общественной организации по содействию в сохранении национально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России «Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев»;

«Областной дом народного творчества».

Завершился танец одной из самых любимых песен жителей – «Самара городок» в исполнении Государственного Волжского русского народного хора имени П.М. Милославова.

Напомним, всего в регионе проживают представители более 150 национальностей. Каждый народ имеет свой уникальный облик, свой несравнимый колорит. Самарская область передала танцевальную эстафету Челябинской области и Пермскому краю.  

 

Фото:   правительство СО

 

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