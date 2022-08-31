Российское сопрано Светлана Создателева дебютирует на сцене главного американского театра

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Самый известный музыкальный театр США — The Metropolitan Opera (Нью-Йорк) — в новом сезоне покажет оперу Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Это возобновление постановки Грэма Вика, которая раньше шла на сцене The Met, но с другими исполнителями, пишут "Известия".

В новом спектакле главную партию (Катерина Измайлова) споет российское сопрано Светлана Создателева. Это будет ее дебют на прославленной сцене. Ранее Создателева была солисткой московской «Геликон-оперы».

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, эта новость — свидетельство того, что в культурной среде негатив к русским артистам уже не столь силен, как раньше.

«После череды скандалов и отмен концертов из-за политики постепенно возвращается к активности на мировых сценах Анна Нетребко, активно гастролирует другой протеже Гергиева, Даниил Трифонов, появляются и новые интернациональные звезды из России. Видимо, политическое давление на западных импресарио и культурные институции ослабилось — и они снова стали с радостью звать наших артистов», — отметил он.

По словам эксперта, во многих произведениях без русских обойтись очень непросто, и сложнейшая опера Шостаковича — одно из них.

«Лучшей исполнительницей партии Катерины Измайловой была Галина Вишневская, и пока ее никто из западных звезд не превзошел. Что касается Создателевой, она много лет исполняла эту партию в «Геликоне» — и тоже прекрасно. Так что решение The Met — весьма разумное, хотя допускаю, что вынужденное. Вероятно, они просто не нашли, кто сможет оперативно заменить голландскую певицу, которая изначально должна была сыграть в премьере», — добавил Уваров.

Фото: Геликон-опера/"Известия"