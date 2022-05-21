«Российская студенческая весна» в Самаре устанавливает рекорды

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Изучаем программу XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на 21 мая – мощным финалом четвертого дня фестиваля станет концерт Егора Крида

21 мая в Самаре состоится уникальное праздничное шествие, в котором участники Студвесны смогут показать самобытность своей культуры во всей красе. На период проведения XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» Самара стала молодёжной столицей России и всецело окунулась в атмосферу творчества.

Грандиозное праздничное мероприятие, приуроченное к Году культурного наследия народов России, пройдёт на улице Куйбышева, которая снова станет пешеходной. С 15:00 до 23:00 пройдут разнообразные музыкальные и танцевальные программы.

Главным событием четвертого дня Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» станет концерт Егора Крида. Выступление артиста запланировано на 21:00 на площади Куйбышева.

Концерт джазовой музыки в сквере «Три вяза», музыкальная программа «Барабаны мира» у Дома промышленности – начало выходных у жителей и гостей областной столицы обещают быть очень насыщенными и интересными. Все желающие могут посетить эти мероприятия, вход свободный.

В 17:00 по улице Куйбышева (от площади Революции до площади Куйбышева) пройдёт праздничное шествие «Мы вместе», к которому присоединятся участники фестиваля «Российская студенческая весна». Все вместе они представят многонациональную культуру нашей страны.

Также 21 мая состоится международная акция «Ночь музеев». В этом году ожидаемое многими мероприятие выпало на период проведения «Российской студенческой весны» в Самаре. Основные события запланированы на 21 мая, некоторые площадки продолжат работать и 22-го числа. Свои программы подготовили музеи, арт-пространства, галереи, культурные и образовательные центры, библиотеки и творческие коллективы. Всего в «Ночь музеев-2022» будут работать более 50-ти площадок. Мероприятия разноплановые – каждый найдёт то, что интересно именно ему. В 13:00 начнется детская программа, вечером стартует основные мероприятия акции.

С 15:00 до 23:30 от самарского филиала Третьяковской галереи до площади Дзержинского по всем «музейным» точкам будут курсировать бесплатные автобусы с экскурсионным сопровождением. Все участники Фестиваля и гости Самары смогут принять участие в мероприятии и познакомиться с многогранной жизнью города.

Участники Фестиваля «Российская студенческая весна» смогут посетить музеи Самары бесплатно. Также из исторической части города будет организовано более 30 бесплатных пешеходных экскурсий от ведущих экскурсоводов, историков, краеведов Самары.

Вечерняя развлекательная программа на 2-ой очереди набережной начнется с выступления музыкальной группы «Ватерфолс» и хедлайнеров фестиваля: группы «Пасадена», «Андеграунд».

Яркие и интересные выступления пройдут и в фестивальном городке на площади Куйбышева: концерт музыкальной группы «Экватор», выступление музыкальной шоу-группы «Paiducho Band».

Организаторы обращают внимание жителей и гостей губернии на возможные изменения в программе.

Гостям и участникам мероприятий напоминают о важности соблюдения профилактических мер для минимизации рисков распространения инфекций, в том числе COVID-19, а также прохождения своевременной ревакцинации. Соблюдение элементарных мер предосторожности, таких как ношение масок, мытьё рук и обработка антисептическими средствами, поможет сохранить здоровье.