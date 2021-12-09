120

Реставрацию кинолент Андрея Тарковского планируют завершить до конца 2021 года, в том числе будут восстановлены фильмы "Сталкер", "Солярис", "Андрей Рублев". Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Ивановской области по итогам заседания рабочей группы по подготовке к 90-летию со дня рождения режиссера, которое будет отмечаться в 2022 году, передает ТАСС.

"До конца 2021 года планируют завершить реставрацию картин Андрея Тарковского, в том числе "Сталкер", "Солярис", "Андрей Рублев", "Иваново детство", "Зеркало". Восстановят и первую полную режиссерскую версию фильма "Андрей Рублев", которая носит название "Страсти по Андрею". Несколько картин выпустят в повторный прокат, а также покажут на центральных телеканалах. ВГИК отреставрирует учебные работы режиссера", - говорится в сообщении.

Эта тема обсуждалась на заседании рабочей группы по подготовке к празднованию 90-летия со дня рождения Тарковского.

Фото из открытых источников