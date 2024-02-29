Рекламу самарского филиала Третьяковки разместят на билбордах в Самаре, Казани, Уфе, Ульяновске и Саратове

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На эти цели предусмотрено 2,6 млн рублей.

Третьяковская галерея ищет того, кто окажет комплекс услуг по изготовлению и размещению информационных материалов о деятельности филиала галереи в Самаре на наружных рекламных конструкциях в Самаре, Тольятти, Сызрани, Чапаевке, Казани, Уфе, Ульяновске и Саратове.

Рекламу следует разместить не только на билбордах, но и на остановках. Срок демонстрации — от 1 до 2 месяцев.

Начальная цена контракта составляет 2,6 млн рублей. Услуги нужно будет оказать в течение 180 дней с момента заключения договора.

Победителя закупки назовут 11 марта 2024 года, пишет СитиТраффик.