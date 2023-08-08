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Ребята из Самарской области примут участие в детском культурном форуме
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Ребята из Самарской области примут участие в детском культурном форуме

8 августа 2023 09:20
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Ребята из Самарской области примут участие в детском культурном форуме

С 10 по 12 августа 2023 г. в Москве состоится II Международный детский культурный форум. Более двух тысяч детей из всех регионов России и стран ближнего зарубежья соберутся в Новой Третьяковке, чтобы обсудить темы, связанные с культурой, познакомиться с различными направлениями в искусстве, найти друзей и единомышленников, а также задать свои вопросы Ольге Любимовой, министру культуры Российской Федерации.

Второй раз Москва становится центром притяжения талантливых и инициативных детей из разных уголков нашей страны и из-за рубежа. Концерты и мастер-классы, арт-школы и сессии, лекции и встречи с известными деятелями культуры, представителями государственных и общественных структур — это далеко не весь список занятий, которые организаторы подготовили для юных участников форума. Ребята смогут больше узнать о театральном, музыкальном, изобразительном и хореографическом искусстве, современных медиа, о работе музеев и выставок, а также о литературе, кино и анимации.

Самарскую область представят 10 ребят. В делегацию вошли невероятно талантливые воспитанники  детских школ искусств и коллективов домов культуры  из Самары, Сызрани, Тольятти, Кинель-Черкасс.

«Детский культурный форум - место встречи юных талантов, полных новых идей и доброй энергии. Впереди у ребят интенсивная, интересная и насыщенная на события культурная и образовательная программа. Форум позволит юным участникам проявить себя, обменяться лучшими практиками, побольше узнать о российских и мировых достижениях в сфере культуры. Я хочу пожелать каждому участнику творческой делегации вдохновения, ярких и незабываемых впечатлений, полезных встреч с интересными людьми» - поделилась Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

В этом году на специальной сессии с участием министра культуры РФ пройдет подведение итогов конкурса детских проектов в сфере культуры и искусства «Культурная инициатива». До начала форума на конкурс были представлены проекты юных участников (в возрасте от 12 до 17 лет) от всех федеральных округов. В результате конкурсного отбора выбраны проекты-финалисты. Дети их презентуют, а министр оценит предложенные проекты, даст рекомендации по реализации проекта и определит победителя. Лучший проект получит финансовую поддержку от минкультуры России.

Для участников форума предусмотрена яркая культурно-познавательная программа: посещения Российского национального музея музыки, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственной Третьяковской галереи, Киноконцерна «Мосфильм», ВДНХ, Большого Московского государственного цирка на Проспекте Вернадского, Московского концертного зала «Зарядье» и многих других.

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