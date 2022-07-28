Разные услуги и ресурсы предоставляют модельные библиотеки самарцам этим летом

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Увлекательные лекции, мастер-классы, литературные путешествия, встречи с поэтами и писателями, богатые новинками и признанной классикой книжные фонды: провести время летом интересно и с пользой жители Самары могут в модельных библиотеках. Библиотеки сейчас – не только книгохранилища, где можно найти литературу для читателей с совершенно разными литературными вкусами и запросами, но и комфортное, эстетичное пространство для проведения досуга, культурно-просветительских мероприятий, творчества, новых знакомств с интересными людьми.

Одной из заметных точек притяжения в Железнодорожном районе Самары является Центральная городская детская библиотека на улице Аэродромной, обновлённая в рамках национального проекта «Культура». В основе дизайна пространства библиотеки лежит топонимика уникального природного заповедника региона – национального парка «Самарская Лука».

Здесь реализуется принцип «Библиотека на все случаи жизни»: для комфорта читателей выделены зоны для детей разных возрастов. Например, пространство, ориентированное на потребности подростков, назвали «Молодецкий курган» - размещены удобные гамаки, располагаются большие столы, как будто созданные для настольных игр. В пространстве для юных читателей «Песочный городок» все предусмотрено под рост детей и для их развития – обтекаемые формы стеллажей, удобные места, где они могут расположиться с книгами с комфортом. В игротеке «Остров Зелененький» все продумано для самых маленьких гостей – здесь расставлены мягкие пуфы, книжки-игрушки, книги с запахами, интерактивный терминал «Медвежонок». В медиазале «Золотая пещера» ребята, которые увлекаются информационными технологиями, могут самостоятельно обратиться к информационным ресурсам библиотеки – предусмотрен доступ в Интернет, к национальной электронной библиотеке «НЭБ», Президентской библиотеке, получить доступ к полнотекстовым изданиям в системе «Литрес». На «Фестивальной поляне» сотрудники библиотеки проводят концерты, творческие встречи, конференции, литературные диспуты.

«Модельная библиотека - современное информационное, образовательное и досуговое учреждение. У нас множество интересных книг – комплектование хорошее, есть 3D книги с дополненной реальностью, издания с ароматами, от которых в восторге самые маленькие читатели. Есть все возможности для творчества и развития ребенка - в библиотеке работают студии, которые помогают увидеть способности и раскрыть их таланты, проводятся многочисленные мастер-классы. Сейчас, в каникулярное время, когда у детей много свободного времени, организованы несколько творческих конкурсов, и мы приглашаем всех принять в них участие», - отметила директор Централизованной системы детских библиотек городского округа Самара Татьяна Халитова.

В Центральной городской детской библиотеке можно взять книгу и вернуть ее в удобное время, не заходя в учреждение: здесь работает станция книговозврата. Читатель кладет книгу в лоток, станция считывает радиометку на заднем форзаце издания, а через несколько минут гость библиотеки получает лист возврата, а издание возвращается в книгохранилище.

В Ленинском районе открыты для посетителей двери еще одной модельной библиотеки - Центральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской на улице Маяковского. Ключевой образ этого современного пространства - «Классика плюс», а лейтмотивом дизайнерского решения стали изобретения и механизмы Леонардо да Винчи как образы воплощенной мечты и стремления преодолеть поставленные человеку пределы. Здесь организованы уютные «тихие» зоны с креслами, торшерами и Wi-Fi доступом в Интернет, зоны делового коворкинга для общения пользователей, с «мягкими уголками» и столиками для работы. Библиотечный фонд регулярно пополняется книгами с дополненной реальностью, тактильными и интерактивными изданиями, исторической литературой, книгами об искусстве, издания на языке оригинала.

За формированием библиотечного фонда в Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской следят очень тщательно, всегда отлеживают запросы читателей и на их основе закупают новые издания. Библиотека давно стала настоящим социокультурным центром, здесь развиваются самые разноплановые авторские проекты: например, участники проекта «ЛитМеханика Леонида Немцева» изучают мифологию, философию, поэзию, а слушатели мастерской Валерия Бондаренко знакомятся с малоизвестными пластами истории и культуры рубежа веков России, русского зарубежья и Европы. Библиотека активно сотрудничает с современными писателями - Анной Игнатовой, Юлией Лавряшиной, Мариной Степновой.

«Летом наша работа не останавливается - читатели посещают лекции, мастер-классы, по субботам у нас проходят литературные прогулки, посвященные писателям. В сентябре запланирована экскурсия, на которой можно будет узнать о современных авторах, связанных с Самарой», - рассказала директор МБУК г.о. Самара «Самарская муниципальная информационно-библиотечная система» Татьяна Гаврилина.

Посещать модельные библиотеки могут не только дети, запись доступна горожанам любого возраста, а получать книги можно совершенно бесплатно.

«Культура является одним из национальных приоритетов, а основная цель - предоставить возможность любому человеку для саморазвития и раскрытия своего таланта. Мы работаем программно-целевым методом, реализуем задачи национального проекта, чтобы каждый мог посетить библиотеку, которая стала не только центром выдачи книг, но и местом проведения всесторонне развивающих человека мероприятий, так называемым «третьим» местом. За последние три года на обеспеченность книжной продукцией было направлено более 15 млн рублей, что позволило приобрести свыше 71 тысячи книг. Пользователи имеют возможность читать книги высокого качества. Радует, что многие из наших читателей - дети и они могут получить литературу как рамках школьной программы, так и литературные новинки», - подчеркнула заместитель руководителя Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара Светлана Лановенко.