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«Разговор без грима»: в Самарском театре кукол состоится творческая встреча

19 апреля 2022 20:53
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Во время творческой встречи гости узнают, с чего началось создание таинственного мира театра кукол и что из себя представляет современный театр кукол.

21 апреля в 16:00 в Самарском театре кукол состоится творческая встреча с режиссером-постановщиком театра Иваном Мокроусовым и его ведущими артистами.

Во время творческой встречи гости узнают, с чего началось создание таинственного мира театра кукол и что из себя представляет современный театр кукол, познакомятся с многообразием кукольного мира и выяснят, как двигается и думает кукла в руках актера.

Также во время творческой встречи гостям покажут фрагмент спектакля «Честное имя барона Мюнхгаузена» (режиссер-постановщик Светлана Дорожко (Санкт-Петербург)). При этом сначала зрители увидят спектакль в его стандартном виде – глазами обычного наблюдателя из зала, а затем их пригласят на сцену, и они посмотрят, как этот же спектакль выглядит изнутри, за ширмой, то есть уже глазами самих артистов.

«Разговор без грима» – это творческая встреча полного погружения в мир театра кукол, где каждый ее участник познакомится с профессией актера-кукольника и узнает тайны и секреты кукольного мастерства.

«Наша творческая встреча пройдет в теплой неформальной обстановке, – поясняет режиссер-постановщик Самарского театра кукол Иван Мокроусов. – Поэтому мы и назвали ее – «Разговор без грима». Этот «разговор» будет весьма необычным и, как вы, наверное, уже поняли по названию, достаточно откровенным. Мы поговорим о том, что такое современный театр кукол. Раскроем нашим гостям секрет – почему театру кукол под силу многие вещи, которые невозможно сделать, например, в театре драматическом. А в завершении покажем фрагмент нашего спектакля «Честное имя барона Мюнхгаузена» так, как его видит обычный зритель, и так, как его видит артист, находясь внутри самого действа», сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото: пресс-служба минкульта СО

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