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Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на эту неделю в Самаре

14 мая 2025 10:25
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Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на эту неделю в Самаре

15 мая, четверг:
18:00 – 19:40 «Укротительница тигров» (1954г, 0+)
19:50 – 21:45 «Век Адалин» (2015г, 18+)

16 мая, пятница:
17:30 – 18:20 «Мы в садовника играли» (документальный, 2019г, 12+)
18:30 – 20:05 «Бриллиантовая рука» (1968г, 12+)
20:15 – 22:15 «Римские каникулы» (1953г, 12+)

17 мая, суббота (Ночь музеев):
17:00 – 17:30 «Константин Головкин. Искусство оставляет след» (Самара,2022г, документальный, 12+)
17:35 – 18:05 «Лодка времени Альфреда фон Вакано» (Самара, 2022г, документальный, 12+)
18:10 – 18:40 «Коллекция из особняка с атлантами. Павел и Вера Шихобаловы» (Самара, 2022г, документальный, 12+)
18:50 – 20:50 «Как украсть миллион» (1966г, 12+)
21:00 – 22:35 «Старики-разбойники» (1971г, 6+)

18 мая, воскресенье (Детский день):
17:00 – 17:20 «Гадкий утенок» (1955г, 0+)
17:30 – 18:25 «Снежная королева» (1957г, 0+)
18:30 – 20:15 «Холодное сердце» (2013г, 0+)
20:20 – 20:40 «Самарское знамя» (Самара, 2017г, документальный, 12+)
20:50 – 22:30 «Счастье в конверте» (2019г, 12+)

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